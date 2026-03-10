Les compagnies aériennes augmentent leurs tarifs alors que le conflit au Moyen-Orient fait grimper les prix du carburant et perturbe les vols

* Les transporteurs réorientent les vols et ajustent les horaires en raison du resserrement de l'espace aérien au Moyen-Orient

* Certaines compagnies aériennes ayant couvert leur consommation de carburant agissent avec prudence, tandis que d'autres répercutent les coûts sur les voyageurs

* Les analystes mettent en garde contre la hausse des factures de carburant et l'allongement des itinéraires, qui pourraient réduire les bénéfices des compagnies aériennes

La compagnie australienne Qantas Airways

QAN.AX , la compagnie scandinave SAS et Air New Zealand

AIR.NZ ont annoncé des hausses de tarifs mardi, en raison d'une brusque augmentation du prix du carburant causée par le conflit au Moyen-Orient qui secoue l'aviation mondiale.

Les prix du kérosène, qui se situaient entre 85 et 90 dollars le baril avant les frappes américano-israéliennes sur l'Iran , sont montés en flèche pour atteindre entre 150 et 200 dollars, a déclaré la compagnie nationale néo-zélandaise, qui a suspendu ses perspectives financières pour 2026 en raison de l'incertitude entourant le conflit.

La guerre a perturbé un corridor d'exportation de pétrole essentiel, faisant grimper les coûts des compagnies aériennes, augmentant les tarifs sur certains itinéraires et renforçant les craintes d'un impact plus large sur les voyages dans le monde.

"Des augmentations de cette ampleur nous obligent à réagir afin de maintenir des opérations stables et fiables",a déclaré un porte-parole de SAS , ajoutant qu'elle avait mis en œuvre un "ajustement temporaire des prix".

L'année dernière, la plus grande compagnie aérienne scandinave a temporairement ajusté sa politique de couverture du carburant en raison des conditions incertaines du marché et a déclaré qu'elle n'avait pas couvert sa consommation de carburant pour les 12 mois suivants.

Plusieurs compagnies aériennes asiatiques et européennes, dont Lufthansa LHAG.DE et Ryanair RYA.I , ont mis en place des couvertures pétrolières, garantissant une partie de leur approvisionnement en carburant à des prix fixes.

Finnair, qui a couvert plus de 80 % de ses achats de carburant au premier trimestre, a averti que même la disponibilité du carburant pourrait être menacée si le conflit s'éternisait.

"Une crise prolongée pourrait affecter non seulement le prix du carburant, mais aussi sa disponibilité, au moins temporairement", a déclaré un porte-parole de Finnair, ajoutant que ce n'était pas encore le cas.

Le Koweït , l'un des principaux exportateurs de carburéacteur vers le nord-ouest de l'Europe, a été confronté à des réductions de production.

CHAOS DANS L'ESPACE AÉRIEN AU MOYEN-ORIENT

Soulignant le chaos de l'espace aérien au Moyen-Orient, des avions arrivant à Dubaï ont été brièvement placés en attente mardi en raison d'une attaque potentielle de missiles, a déclaré le service de suivi des vols Flightradar24 sur X. Les avions ont finalement atterri.

Les compagnies aériennes adaptent déjà leurs réseaux et leurs tarifs en conséquence. Qantas a déclaré qu'elle envisageait de redéployer ses capacités vers l'Europe, les compagnies aériennes et les passagers cherchant à éviter les perturbations au Moyen-Orient, tandis que Cathay Pacific a déclaré qu'elle ajouterait des vols vers Londres et Zurich en mars, les fermetures d'espace aérien et les contraintes de capacité entraînant une hausse des tarifs sur les liaisons Asie-Europe .

Air New Zealand a déclaré qu'elle avait augmenté ses tarifs sur les vols intérieurs, les vols court-courriers et les vols long-courriers, et averti que d'autres changements de prix ou d'horaires pourraient suivre si le coût du kérosène restait élevé. La compagnie Hong Kong Airlines a également annoncé qu'elle augmenterait les surcharges carburant de 35,2 % à partir de jeudi.

Air India a déclaré mardi qu'elle commencerait à augmenter progressivement les surtaxes carburant sur ses lignes intérieures et internationales, en invoquant la hausse des prix du carburant.

Certains transporteurs européens ont déclaré qu'ils ne voyaient pas la nécessité d'augmenter les prix dans l'immédiat. IAG ICAG.L , le propriétaire de British Airways, a déclaré qu'il était bien couvert à court terme et qu'il n'avait pas l'intention d'ajuster ses tarifs. British Airways a toutefois indiqué qu'elle avait avancé la fin de ses vols d'hiver à destination d'Abu Dhabi en raison de "l'incertitude persistante".

LES ACTIONS DES COMPAGNIES AÉRIENNES SE STABILISENT APRÈS LA CHUTE DES COURS

Certaines actions de compagnies aériennes ont augmenté alors que les prix du pétrole ont chuté à environ 90 dollars le baril mardi, après avoir atteint un sommet de 119 dollars lundi, après que le président américain Donald Trump a déclaré lundi que la guerre pourrait être bientôt terminée.

En Europe, les actions des compagnies aériennes ont augmenté de 4 à 7 %. Les actions des principaux transporteurs américains Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O étaient en baisse de 1% à 2% dans leséchanges de l'après-midi.

La plupart des grandes compagnies aériennes américaines ne couvrent plus leurs coûts de carburant, contrairement aux transporteurs européens et asiatiques qui continuent à maintenir des programmes de couverture actifs. Le carburant est généralement la deuxième dépense la plus importante après la main d'œuvre.

Sans la protection des couvertures de carburant, les compagnies aériennes n'ont pas d'autre choix que d'augmenter les tarifs pour compenser la hausse des coûts. Les dernières données de la Deutsche Bank montrent que les tarifs aériens américains augmentent rapidement, les billets de dernière minute et les billets achetés à l'avance ayant bondi au cours de la semaine écoulée.

Le trafic de passagers continuant à dépasser la croissance de la capacité en sièges des compagnies aériennes, et certains transporteurs prévoyant une demande record pour les vacances de printemps, les analystes estiment que cette toile de fond devrait aider le marché à absorber la hausse des tarifs.

La hausse des prix du carburant devrait également inciter les compagnies aériennes à ralentir leurs plans de croissance, ce qui renforcera leur pouvoir de fixation des prix. Toutefois, il n'est pas certain que ces mesures suffiront à protéger totalement les marges bénéficiaires.

Les principaux transporteurs américains devraient mettre à jour leurs perspectives avant une conférence du secteur la semaine prochaine, mais certains analystes ont déjà revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices et de capacité pour le trimestre en cours et l'ensemble de l'année. Les analystes de Melius, par exemple, ont réduit leurs estimations de revenu net de 10 %.

LES CONFLITS RÉDUISENT L'ESPACE AÉRIEN DISPONIBLE

Outre les coûts élevés du carburant, le rétrécissement de l'espace aérien menace également de faire dérailler l'industrie mondiale du voyage, car les pilotes se déroutent pour éviter le conflit au Moyen-Orient et la capacité sur les itinéraires populaires se remplit.

Selon Cirium, Emirates, Qatar Airways et Etihad représentent ensemble environ un tiers du trafic de passagers entre l'Europe et l'Asie et transportent plus de la moitié des passagers de l'Europe vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique.

Les compagnies aériennes européennes ont déjà dû faire face à la pénurie d'espace aérien créée par la guerre en Ukraine, et nombre d'entre elles évitent l'espace aérien russe et empruntent des itinéraires internationaux plus longs. Aujourd'hui, avec un espace aérien encore plus réduit, elles affirment que leurs activités sont devenues encore plus difficiles.

