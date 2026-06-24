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Les compagnies aériennes atteignent leur plus haut niveau depuis huit ans alors que le pétrole revient à ses niveaux d'avant la guerre en Iran
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 16:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** L'indice S&P Composite 1500 des compagnies aériennes de transport de passagers .SPCOMAIR atteint sonplus haut niveau depuis plus dehuit ans; il a clôturé en hausse de 4,4%, alors que les cours du brut ont chuté de plus de 4% pour revenir à des niveaux observés avant le début de la guerre en Iran O/R

** United Airlines UAL.O et Delta Air Lines DAL.N ont atteint des niveaux records et affichaient respectivement une hausse de 6% et 3,6%

** American Airlines AAL.O a atteint son plus haut niveau depuis 16 mois et affichait en dernière cotation une hausse de 5,4%; Southwest Airlines LUV.N progresse de 2,9%

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 4,3% à 73,76 $ le baril et le WTI américain CLc1 glisse de 4,13% à 70,19 $ le baril, alors que des signes indiquent que davantage de pétroliers s'apprêtent à quitter le détroit d'Ormuz

** SPCOMAIR affiche une hausse de 20,8% depuis le début de l’année, contre une progression d’environ 8% pour le S&P 500

.SPX

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