Les compagnies aériennes annulent leurs vols après les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran

(Mises à jour Air Europa, British Airways, Emirates, Etihad, Finnair, LOT, Norwegian, Wizz Air, ajoute TAROM, TUS Airways)

Le transport aérien mondial est resté dans la tourmente lundi, alors que la guerre en Iran a forcé la fermeture des principaux hubs du Moyen-Orient, dont Dubaï, Doha et Abu Dhabi, pour une troisième journée, bloquant des dizaines de milliers de passagers dans le monde entier et perturbant des milliers de vols.

Les compagnies aériennes internationalesont annulé les vols dans tout le Moyen-Orient après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran samedi, plongeant la région dans un nouveau conflit.

Vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur les vols, classées par compagnie aérienne et par ordre alphabétique:

AEGEAN AIRLINES

La plus grande compagnie aérienne grecque AGNr.AT a suspendu les vols à destination et en provenance de Tel Aviv en Israël, de Beyrouth au Liban et d'Erbil en Irakjusqu'au 3 mars.

AIR BALTIC

La compagnie lettone airBaltic a déclaré que tous les vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 9 mars avaient été annulés. Tous les vols à destination et en provenance de Dubaï ont été annulés jusqu'au 4 mars, ainsi qu'un vol de Dubaï à Vilnius le 5 mars.

AIR EUROPA

La compagnie aérienne espagnole a annulé tous ses vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 4 mars et a ajouté que les vols du 5 au 8 mars pourraient être affectés, en fonction de l'évolution de la situation.

AIR FRANCE KLM

Air France AIRF.PA a annulé ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad jusqu'au 3 mars.

KLMa indiqué que ses vols à destination et en provenance de Dubaï, Riyad et Dammam pourraient être perturbés jusqu'au 6 mars et que les vols à destination et en provenance de Tel Aviv ont été suspendus .

AIR INDIA

La compagnie aérienne a suspendu tous ses vols à destination et en provenance des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, d'Israël et du Qatar jusqu'au 2 mars. Elle a également annulé certains vols à destination et en provenance de l'Europe le 2 mars.

BRITISH AIRWAYS

British Airways ICAG.L , propriété de l'IAG, a annoncé l'annulation des vols à destination d'Amman, d'Abu Dhabi, de Bahreïn, de Dubaï, de Doha et de Tel Aviv jusqu'au 5 mars inclus, ainsi que de la liaison avec Larnaca le 2 mars.

CATHAY PACIFIC AIRWAYS

La compagnie aérienne de Hong Kong 0293.HK a annoncé l'annulation de tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au 5 mars et la suspension de ses vols à destination de Riyad jusqu'au 3 mars.

DELTA

Le transporteur américain DAL.N a déclaré avoir annulé ses vols de New York-JFK à Tel Aviv (TLV) jusqu'au 8 mars et de TLV à JFK jusqu'au 9 mars.

EL AL ISRAEL AIRLINES

Les vols d'EL AL ELAL.TA et de Sundor à destination et en provenance d'Israël ont été annulés jusqu'à 2h00 du matin le 4 mars.

EMIRATES

Emirates a annoncé la suspension de tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'à 11h00 GMT le 3 mars.

ETIHAD AIRWAYS

Le transporteur a déclaré qu'il avait suspendu tous les vols à destination et en provenance de son hub d'Abu Dhabi jusqu'à 10h00 GMT le 3 mars.

FINNAIR

La compagnie finlandaise FIA1S.HE a indiqué qu'elle avait interrompu ses vols à Doha jusqu'au 6 mars et à Dubaï jusqu'au 28 mars, et qu'elle évitait l'espace aérien de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie et d'Israël.

FLYDUBAI

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis a déclaré qu' elle avait suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'à 1100 GMT le 3 mars.

INDIGO

IndiGo INGL.NS , la plus grande compagnie aérienne indienne, a déclaré qu'elle avait suspendu tous les vols utilisant l'espace aérien du Moyen-Orient jusqu'au 2 mars au moins. Elle a annulé d'autres vols jusqu'au 5 mars.

ITA AIRWAYS

ITA Airways a suspendu les vols à destination et en provenance de Tel Aviv et n'utilisera pas l'espace aérien d'Israël, du Liban, de la Jordanie, de l'Irak et de l'Iran jusqu'au 8 mars , et a prolongé l'arrêt des vols vers Dubaï jusqu'au 4 mars. Les vols à destination et en provenance de Riyad ont également été suspendus du 2 au 4 mars.

JAPAN AIRLINES

Japan Airlines 9201.T a suspendu ses vols Tokyo-Doha prévus du 28 février au 7 mars ainsi que son vol Doha/Tokyo du 8 mars.

LOT POLISH AIRLINES

LOT Polish Airlinesa annoncé l'annulation de tous ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 19 mars. La compagnie polonaise a également annulé ses vols vers Dubaï jusqu'au 4 mars et vers Riyad jusqu'au 8 mars.

LUFTHANSA

La compagnie aérienne allemande LHAG.DE a suspendu les vols à destination et en provenance de Tel Aviv, Beyrouth, Amman, Dammam, Erbil etTéhéran jusqu'au 8 mars et les vols à destination et en provenance de Dubaïjusqu'au 4 mars.

MALAYSIA AIRLINES

La compagnie malaisienne a suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Doha, Jeddah et Madinah jusqu'au 4 mars.

NORWEGIAN AIR

La compagnie aérienne nordique NAS.OL a suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au 9 mars. Un porte-parole de la compagnie a déclaré que letransporteur n'avait pas suspendu les vols vers Tel Aviv ou Beyrouth car ces destinations ne sont actives qu'en été.

PEGASUS PGSUS.IS

La compagnie aérienne turque a déclaré qu'elle avait annulé ses vols vers l'Irak, la Jordanie et le Liban jusqu'au 6 mars et ses vols vers l'Iran jusqu'au 12 mars. Tous les vols de Pegasus vers l'Égypte ont été annulés jusqu'au 2 mars, à l'exception de ceux au départ de l'aéroport du Caire.

COMPAGNIES AÉRIENNES DE SINGAPOUR

La compagnie singapourienne SIAL.SI a annoncé l'annulation de ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au 7 mars. Sa compagnie aérienne à bas prix Scoot a annulé ses vols à destination et en provenance de Jeddah jusqu'au 7 mars.

QATAR AIRWAYS

La compagnie aérienne a déclaré avoir suspendu ses vols à destination et en provenance de Doha en raison de la fermeture de l'espace aérien qatari.

TAROM

La compagnie aérienne roumaine a annoncé qu'elle avait suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv, Beyrouth et Amman jusqu'au 2 mars. Les vols à destination et en provenance de Tel Aviv le 3 mars sont encore à l'étude.

COMPAGNIES AÉRIENNES TURQUES

La compagnie aérienne THYAO.IS a annulé certainsvols à destination et en provenance de Bahreïn, Dammam, Riyad, Iran, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Syrie et Émirats arabes unis.

TUSAIRWAYS

La compagnie aérienne chypriote a annulé tous ses vols à destination et en provenance d'Israël jusqu'au 5 mars.

WIZZ AIR

La compagnie aérienne WIZZ.L a interrompu ses vols à destination et en provenance d'Israël, de Dubaï, d'Abu Dhabi, d'Amman et d'Arabie Saoudite jusqu'au 7 mars.