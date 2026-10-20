Les compagnies aériennes annulent leurs vols à destination de l'Arabie saoudite après les attaques contre l'aéroport de Riyad

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour concernant la réouverture de l'aéroport de Riyad au paragraphe 2 et la prolongation de la suspension des vols par plusieurs compagnies aériennes.)

Les compagnies aériennes annulent leurs vols à destination de l'Arabie saoudite à la suite des attaques meurtrières perpétrées contre l'aéroport de Riyad par les Houthis yéménites, proches de l'Iran, au début du mois d'octobre, ce qui prolonge les perturbations du trafic aérien dans toute la région.

L'aéroport a rouvert samedi, mais les compagnies aériennes sont tenues de demander l'autorisation de l'autorité de l'aviation civile saoudienne pour tout décollage ou atterrissage.

Voici la liste des mesures prises par les compagnies aériennes, par ordre alphabétique:

AIR FRANCE-KLM AIRF.PA

Le groupe franco-néerlandais a prolongé la suspension de ses liaisons vers et depuis la capitale saoudienne jusqu'au 7 novembre inclus, tandis que les vols vers Dubaï restent suspendus jusqu'au 31 octobre inclus.

AIR INDIA

La compagnie indienne a prolongé la suspension des vols à destination et en provenance de Riyad, Dammam et Djeddah jusqu’au 24 octobre.

AKASA AIR SNVA.NS

La compagnie low-cost basée à Mumbai a suspendu ses vols à destination et en provenance de Djeddah et de Riyad jusqu'au 27 octobre.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

La compagnie nationale de Hong Kong a reporté la reprise de ses liaisons Hong Kong–Dubaï et Hong Kong–Riyad jusqu'au 31 janvier 2027.

DELTA DAL.N

La compagnie aérienne américaine reportera ses vols prévus entre Atlanta et Riyad jusqu’en mars 2027. Elle a également mis en place une clause de flexibilité permettant aux passagers de modifier ou d’annuler leurs vols à destination, en provenance ou via Riyad entre le 23 octobre et le 27 mars.

ETIHAD AIRWAYS

La compagnie aérienne basée à Abou Dhabi a annulé tous ses vols entre Abou Dhabi et Riyad, ainsi qu'entre Abou Dhabi et Dammam, jusqu'au 24 octobre. Elle a également annulé quatre vols entre Abou Dhabi et Djeddah jusqu'au 24 octobre.

GULF AIR

La compagnie nationale de Bahreïn avait initialement annulé ses vols à destination et en provenance de Riyad du 12 au 17 octobre. Au 20 octobre, les vols restaient suspendus.

INDIGO

Les vols à destination et en provenance de Riyad, Djeddah, Dammam et Médine restent annulés jusqu'au 24 octobre.

LUFTHANSA LHAG.DE

Les compagnies aériennes appartenant au groupe allemand ont annulé tous leurs vols à destination et en provenance de Riyad jusqu'au 18 novembre.

MALAYSIA AIRLINES

La compagnie aérienne basée à Kuala Lumpur a repris ses vols à destination et en provenance de Djeddah et de Médine le 18 octobre.

PHILIPPINE AIRLINES

La compagnie nationale des Philippines a prolongé la suspension de ses vols à destination et en provenance de Riyad jusqu'au 29 novembre.

QATAR AIRWAYS

La compagnie qatarie a temporairement suspendu ses vols à destination et en provenance de Riyad et de Dammam.