Les compagnies aériennes annulent de nouveaux vols en raison de l'escalade du conflit au Moyen-Orient

(Mises à jour en continu; ajout de Saudia)

Le transport aérien mondial reste gravement perturbé après que la guerre en Iran a entraîné la fermeture des principales plates-formes du Moyen-Orient, notamment Dubaï, Doha et Abou Dhabi, bloquant des dizaines de milliers de passagers dans le monde entier et perturbant des milliers de vols.

Vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur les vols, classées par ordre alphabétique des compagnies aériennes:

AEGEAN AIRLINES AGNr.AT

La plus grande compagnie aérienne grecque a annulé les vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 20 mars au petit matin et les vols à destination de Beyrouth, Erbil et Bagdad jusqu'au 25 mars au petit matin. Les vols à destination de Dubaï et d'Abu Dhabi sont annulés jusqu'au 19 mars au soir, et ceux à destination de Riyad jusqu'au 14 mars au petit matin.

AIR BALTIC

La compagnie lettone airBaltic a annoncé que tous les vols à destination et en provenance de Tel Aviv avaient été annulés jusqu'au 28 mars. Tous les vols à destination et en provenance de Dubaï ont été annulés jusqu'au 16 mars, y compris un vol Dubaï-Riga le 17 mars.

AIR CANADA AC.TO

Le transporteur canadien a annulé tous les vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 2 mai et tous les vols à destination de Dubaï jusqu'au 28 mars.

AIR EUROPA

La compagnie espagnole a annulé tous ses vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 11 mars.

AIR FRANCE KLM AIRF.PA

Air France a annulé ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv et Beyrouth jusqu'au11 mars et à destination et en provenance de Dubaï et Riyad jusqu'au 10 mars, y compris un vol au départ de Dubaï le11 mars.

KLM a déclaré que les vols à destination et en provenance de Dubaï, Riyad et Dammam étaient suspendus jusqu'au10 mars et que les vols à destination et en provenance de Tel Aviv étaient suspendus jusqu'à la fin de la saison d'hiver.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

La compagnie aérienne de Hong Kong a annoncé l'annulation de tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï et à destination et en provenance de Riyad jusqu'au 14 mars.

DELTA DAL.N

La compagnie américaine a annulé ses vols de New York à Tel Aviv jusqu'au 22 mars et de Tel Aviv à New York jusqu'au 23 mars.

EL AL ISRAEL AIRLINES ELAL.TA

Les vols El AL et Sundor à destination et en provenance d'Israël ont été annulés jusqu'à 2 heures du matin, heure locale, le10 mars.

EMIRATES

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis a annoncé qu'elle réduisait son programme de vols jusqu'à nouvel ordre.

ETIHAD AIRWAYS

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis reprendra un programme de vols commerciaux limités à partir du 6 mars, entre Abu Dhabi et un certain nombre de destinations clés.

FINNAIR FIA1S.HE

La compagnie finlandaise a annulé ses vols vers Doha et Dubaï jusqu'au 29 mars et évite l'espace aérien de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie et d'Israël. Cependant, la compagnie aérienne enverra au moins un vol à Mascate le 10 mars pour ramener les clients chez eux et prévoit d'autres vols plus tard dans la semaine.

IAG ICAG.L

British Airways, propriété d'IAG, a annulé ses vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 9 mars et ses vols à destination d'Amman, d'Abu Dhabi, de Bahreïn, de Dubaï et de Doha jusqu'au 7 mars, avec un programme réduit à destination de Larnaca. Elle prévoit également des vols pour les clients de BA au départ de Mascate du 9 au 12 mars. Elle n'a pas immédiatement fourni d'informations sur les autres services.

La compagnie low-cost d'IAG, Iberia Express, a annulé tous ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 10 mars.

ITA AIRWAYS

ITA Airways a suspendu ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 22 mars. Elle a prolongé les annulations de Dubaï jusqu'au 10 mars.

JAPAN AIRLINES 9201.T

Japan Airlines a suspendu les vols Tokyo-Doha prévus du 28 février au21 mars et les vols Doha-Tokyo jusqu'au22 mars.

LOT

La compagnie polonaise a indiqué que tous les vols à destination et en provenance de Tel Aviv et Dubaï étaient annulés jusqu'au 28 mars.

GROUPE LUFTHANSA LHAG.DE

Le groupe aérien allemand, qui comprend Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss et Brussels Airlines, a suspendu ses vols vers Tel Aviv jusqu'au 2 avril, vers Beyrouth jusqu'au 28 mars, et vers Amman et Erbil jusqu'au 15 mars. Les vols à destination de Téhéran ont été suspendus jusqu'au 30 avril et ceux à destination de Dammam, Dubaï et Abu Dhabi jusqu'au 15 mars.

MALAYSIA AIRLINES

La compagnie malaisienne a suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Doha jusqu'au 13 mars. Elle a repris ses activités normales à destination et en provenance de Jeddah et Madinah à partir du 8 mars.

NORWEGIAN AIR NAS.OL

La compagnie nordique prévoit de desservir Tel Aviv et Beyrouth à partir du 15 juin, au lieu du 1er avril et du 4 avril, respectivement, comme elle l'avait prévu.

PEGASUS PGSUS.IS

Pegasus Airlines a supprimé ses vols vers l'Iran jusqu'au 20 mars, a déclaré le ministre turc des Transports. La compagnie turque a également annulé ses départs d'Amman et de Beyrouth jusqu'au 12 mars et ses vols de retour jusqu'au 13 mars. Les vols au départ du Koweït, de Bahreïn, de Doha, de Dubaï, d'Abu Dhabi, de Sharjah, de Riyad et de Dammam jusqu'au 9 mars et les vols de retour jusqu'au 10 mars ont été annulés.

QATAR AIRWAYS

Le transporteur propose un programme de vols limité au départ et à destination de Doha, et a l'intention d'assurer certains vols à partir du 9 mars, après avoir reçu une autorisation temporaire de l'Autorité de l'aviation civile du Qatar.

SAUDIA AIRLINES

La compagnie aérienne saoudienne a suspendu ses vols vers Amman, Koweït, Abu Dhabi, Doha et Bahreïn jusqu'au 10 mars et ses vols vers Moscou et Peshawar jusqu'au 15 mars. La compagnie a également annoncé une reprise partielle des vols opérant selon un horaire limité à destination de Dubaï.

TURKISH AIRLINES THYAO.IS

Turkish Airlines a supprimé les vols vers l'Iran de son programme jusqu'au 12 mars, a déclaré le ministre turc des transports. Il a ajouté que tous les vols de Turkish Airlines vers l'Irak, la Syrie, le Liban et la Jordanie étaient annulés jusqu'au 13 mars.

WIZZ AIR WIZZ.L

La compagnie aérienne à bas prix a suspendu ses vols à destination et en provenance d'Israël, de Dubaï, d'Abu Dhabi et d'Amman jusqu'au 15 mars.