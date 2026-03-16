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Les compagnies aériennes annulent de nouveaux vols en raison de l'escalade du conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour: Aegean, Air France, El Al, Emirates, Japan Airlines, Lufthansa Group, Qatar Airways; ajouts: Air India, Flynas, Indigo)

Le transport aérien mondial reste gravement perturbé après que la guerre en Iran a entraîné la fermeture des principales plates-formes du Moyen-Orient, notamment Dubaï, Doha et Abu Dhabi, bloquant des dizaines de milliers de passagers.

Voici les dernières informations sur les vols, par ordre alphabétique:

AEGEAN AIRLINES AGNr.AT

La plus grande compagnie aérienne grecque a annulé ses vols vers Tel Aviv, Beyrouth, Erbil et Bagdad jusqu'au 29 mars. Les vols à destination de Dubaï sont annulés jusqu'au28 mars et ceux à destination de Riyad jusqu'au27 mars.

AIR BALTIC

La compagnie lettone airBaltic a déclaré que tous les vols à destination de Tel Aviv avaient été annulés jusqu'au 28 mars. Tous les vols à destination de Dubaï ont été annulés jusqu'au 30 mars.

AIR CANADA AC.TO

Le transporteur canadien a annulé tous les vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 2 mai et tous les vols à destination de Dubaï jusqu'au 28 mars.

AIR EUROPA

La compagnie aérienne espagnole a annulé tous ses vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 20 mars.

AIR FRANCE KLM AIRF.PA

Air France a annulé ses vols à destination de Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad jusqu'au 17 mars.

KLM a déclaré que les vols vers Riyad, Dammam et Dubaï étaient suspendus jusqu'au 28 mars et que les vols vers Tel Aviv étaient suspendus jusqu'à la fin de la saison d'hiver.

AIR INDIA

Air India et Air India Express ont temporairement suspendu toutes leurs opérations à Dubaï le 16 mars.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

La compagnie aérienne de Hong Kong a annoncé l'annulation de tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï et à destination et en provenance de Riyadjusqu'au31 mars.

DELTA DAL.N

La compagnie américaine a annulé ses vols de New York à Tel Avivjusqu'au31 mars et de Tel Aviv à New Yorkjusqu'au1er avril. Le redémarrage de la liaison Atlanta-Tel Aviv a été retardé, les vols à destination de Tel Aviv étant suspendus jusqu'au 4 août et les vols en provenance de Tel Aviv jusqu'au 5 août.

EL AL ISRAEL AIRLINES ELAL.TA

Les vols réguliers de la compagnie israélienneont été annulés jusqu'au 21mars .

EMIRATES

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis a déclaré qu'elle prévoit d'opérer un programme limité à Dubaï à partir du 16 mars, après que les autorités ont maîtrisé un incendie causé par un drone près de l'aéroport international de Dubaï, qui a forcé la suspension des vols. Sur son site web, Emirates a admis que certains vols de son programme du 16 mars ont été annulés.

ETIHAD AIRWAYS

Le transporteur des Émirats arabes unis a déclaré avoir repris un programme de vols commerciaux limités entre Abu Dhabi et un certain nombre de destinations clés.

FINNAIR FIA1S.HE

La compagnie finlandaise a annulé ses vols à Dubaï jusqu'au 29 mars et ses vols à Doha jusqu'au 2 avril, continuant à éviter l'espace aérien de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie et d'Israël.

FLYNAS

La compagnie aérienne saoudienne à bas prix Flynas a prolongé la suspension de ses vols vers Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah, Doha, Bahreïn, le Koweït, l'Irak et la Syrie jusqu'au 31 mars.

IAG ICAG.L

British Airways, propriété d'IAG, a annulé tous ses vols à destination d'Abu Dhabi jusqu'à la fin de l'année et tous ses vols à destination d'Amman, Bahreïn, Doha, Dubaï et Tel Aviv jusqu'à la fin du mois de mars.

INDIGO INGL.NS

La compagnie aérienne indienne suspend ses opérations vers Doha, le Koweït, Bahreïn, Dammam, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah jusqu'au 28 mars.

JAPAN AIRLINES 9201.T

Japan Airlines suspend les vols Tokyo-Doha prévus du 28 février au31 mars et les vols Doha-Tokyo jusqu'au1er avril.

LOT

La compagnie aérienne polonaise a indiqué que tous les vols à destination de Dubaï étaient annulés jusqu'au 28 mars et ceux à destination de Tel Aviv jusqu'au 31 mars. LOT a également annulé ses vols vers Riyad jusqu'au 24 mars et vers Beyrouth du 31 mars au 30 avril.

GROUPE LUFTHANSA LHAG.DE

Le groupe aérien allemand, qui comprend Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss et Brussels Airlines ainsi qu'ITA Airways, a suspendu ses vols vers Tel Aviv jusqu'au 2 avril , et vers Beyrouth, Dubaï, Amman, Erbil et Abu Dhabi jusqu'au 28 mars. Les vols à destination de Téhéran ont été suspendus jusqu'au 30 avril et ceux à destination de Dammamjusqu'au 15 mars.

MALAYSIA AIRLINES

La compagnie malaisienne a suspendu tous ses vols vers Doha jusqu'au20 mars.

NORWEGIAN AIR NAS.OL

La compagnie nordique prévoit de desservir Tel Aviv et Beyrouth à partir du 15 juin, au lieu du 1er avril et du 4 avril, respectivement, comme elle l'avait prévu.

PEGASUS PGSUS.IS

Pegasus Airlines a annulé ses vols vers l'Iran, l'Irak, Amman, Beyrouth, Koweït, Bahreïn, Doha, Dammam, Dubaï, Abu Dhabi et Sharjah jusqu'au 31 mars. Les vols à destination de Riyad sont annulés jusqu'au 23 mars.

QATAR AIRWAYS

Le transporteura déclaré que ses opérations de vols réguliers sont toujours temporairement suspendues en raison de la fermeture de l'espace aérien qatari et qu'il assurera un nombre limité de vols révisés du 18 au 28 mars.

TURKISH AIRLINES THYAO.IS

Le ministère turc des transports a déclaré que Turkish Airlines a annulé ses vols vers l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie, Doha, Dubaï, Abu Dhabi, Koweït, Bahreïn et Dammam jusqu'au 19 mars, tandis que les vols vers l'Iran ont été annulés jusqu'au 20 mars.

WIZZ AIR WIZZ.L

La compagnie aérienne à bas prix a suspendu ses vols vers Israël jusqu'au 29 mars et vers Dubaï, Abu Dhabi, Amman et Jeddah depuis les destinations européennes continentales jusqu'à la mi-septembre.

Guerre en Iran

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AEGEAN AIRLINES
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AEGEAN AIRLINES
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