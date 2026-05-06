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Prix élevés: la consommation de carburants recule fortement en avril en France, selon Bercy
information fournie par Boursorama avec AFP 06/05/2026 à 19:14

La consommation française de carburants routiers a enregistré au mois d'avril une forte baisse de 11% sur un an, traduisant "une adaptation des comportements" face à la flambée des prix à la pompe dans le contexte de la crise énergétique liée à la guerre au Moyen-Orient, a indiqué mercredi Bercy.

( AFP / LOIC VENANCE )

( AFP / LOIC VENANCE )

"On rentre dans une période d'adaptation des comportements", a expliqué Bercy à l'AFP.

Avec la flambée des prix de l'essence et du gazole, les Français commencent en effet à lever le pied sur leurs déplacements.

La consommation du mois d'avril a reculé de 11% par rapport au mois d'avril 2025, après un mois de mars en hausse de 2% notamment marqué par une forte poussée des achats de précaution à la pompe dans les premières semaines du conflit (+24% de consommation du 11 au 20 mars 2026 sur un an), selon des chiffres issus des Douanes françaises et communiqués mercredi par Bercy.

Le prix de l'essence en France a atteint mercredi un record depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, à 2,038 euros en moyenne le litre de SP95-E10 et 2,123 euros pour celui de SP98, d'après un calcul de l'AFP réalisé sur les prix rapportés par plus de 7.000 stations à un site gouvernemental, tandis que le gazole restait à des niveaux élevés, à 2,227 euros le litre.

Carburants
Prix de l'energie

3 commentaires

  • 19:45

    JRC 12, par contre on continue à partir en avion pour le WE , et ce n'est pas nécéssaire.

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