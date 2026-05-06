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Google DeepMind investit dans un studio de jeux vidéo pour tester son IA
information fournie par Boursorama avec AFP 06/05/2026 à 19:12

Le laboratoire d'intelligence artificielle de Google, DeepMind, a pris une part minoritaire dans le studio derrière le jeu de science-fiction "Eve Online" afin d'y entraîner ses outils d'IA, ont annoncé mercredi les deux entreprises dans un communiqué.

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Lancé en 2003 et uniquement jouable en ligne, "Eve Online" permet à des milliers de participants d'explorer une galaxie virtuelle dans des vaisseaux spatiaux, collaborant et s'affrontant au cœur d'un système économique et politique géré en grande partie par les joueurs.

"Il s'agit d'une simulation unique en son genre permettant de tester l'intelligence artificielle polyvalente dans un bac à sable sécurisé", a expliqué Alexandre Moufarek, directeur de projet IA chez Google DeepMind, dans un message posté sur le site internet du jeu.

Cette collaboration doit permettre aux IA de Google de s'améliorer sur des éléments comme la planification à long terme, la mémoire et l'apprentissage continu.

Dans un premier temps, ces recherches auront lieu dans des versions contrôlées et hors ligne de "Eve Online", déconnectées de celles des joueurs, a toutefois précisé le studio.

Les jeux vidéo sont "au cœur de beaucoup des avancées de Google DeepMind", a souligné de son côté le patron du laboratoire d'IA de Google Demis Hassabis, qui a lui-même commencé sa carrière dans ce secteur dans les années 1990.

"Ils sont le terrain d'entraînement parfait pour développer et tester des algorithmes d'IA", a-t-il ajouté.

Cette prise de participation minoritaire de Google intervient dans le cadre du rachat du studio CCP Games.

Détenu depuis 2018 par le studio sud-coréen Pearl Abyss, le créateur de "Eve Online" a repris son indépendance pour 120 millions de dollars, en espèces et éléments non monétaires, indique le communiqué.

Le studio islandais change de nom au passage pour devenir Fenris Creations.

"La transition n'implique aucune restructuration ni licenciement", a indiqué la nouvelle entité, précisant que "l'entreprise est bénéficiaire, avec plus de 70 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2025".

Elle développe également deux nouveaux titres: "EVE Vanguard", un jeu de tir de type "extraction-aventure", et "EVE Frontier", jeu en ligne de survie spatiale.

IA: Intelligence artificielle

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