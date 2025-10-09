Les compagnies aériennes américaines s'envolent grâce aux prévisions de bénéfices optimistes de Delta

(Mises à jour)

9 octobre - ** Les actions de Delta Air Lines DAL.N en hausse de 4,7 % à 59,7 $ avant le marché après que la compagnie a annoncé des perspectives pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations des analystes, aidées par des tarifs plus élevés et une reprise de la demande; dépasse les attentes de Wall Street pour le troisième trimestre

** Les actions d'autres compagnies aériennes américaines augmentent également avant le marché, y compris United Airlines

UAL.O et American Airlines Group AAL.O en hausse de plus de 4%, Southwest Airlines LUV.N de 2,6%, Alaska Air ALK.N de 3,9% et Jetblue Airways JBLU.O de 1,3%

** DAL prévoit un bénéfice ajusté de 1,60 à 1,90 $ par action au quatrième trimestre, contre une estimation de 1,66 $ par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté de 1,71 $ par action de DAL au 3e trimestre dépasse les estimations de 1,53 $

** Sous-indice S&P 1500 Passenger Airlines .SPCOMAIR en baisse de 8% depuis le début de l'année

** Le PT médian des 23 courtiers couvrant DAL est de 68 $ - données LSEG

** A la dernière clôture, DAL était en baisse de 5,6% depuis le début de l'année