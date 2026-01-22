Les compagnies aériennes américaines accordent des dispenses de voyage alors que la tempête hivernale menace d'entraîner des perturbations généralisées

La tempête hivernale entraîne des retards et des annulations de vols aux États-Unis

Les principales compagnies aériennes proposent des options de rebooking flexibles pendant la tempête

Les voyageurs sont invités à surveiller l'état de leurs vols et à utiliser les applications de rebooking

Delta annule certains vols dans cinq États

Les compagnies aériennes américaines ont mis en place de vastes mesures d'exemption de voyage alors qu'une tempête hivernale, qui devrait répandre de fortes chutes de neige, de la neige fondue et du verglas dangereux dans deux douzaines d'États,menace de perturber le transport aérien dans une grande partie du pays à l'approche du week-end.

Le service météorologique national a prévenu que le mélange de pluie verglaçante, de grésil et de neige pourrait rendre les déplacements dangereux et entraîner des pannes d'électricité et des dégâts sur les arbres dans certaines parties du Sud-Est, tandis qu'une neige plus abondante est attendue plus au nord. La tempête hivernale devrait apporter des températures froides jamais vues depuis 2021, selon AccuWeather, une société de prévisions météorologiques.

Delta Air Lines DAL.N a annulé des vols dans certains aéroports de cinq États jeudi après-midi , les transporteurs ayant déclaré que le mélange de glace, de neige et de vents forts pourrait ralentir les opérations aéroportuaires, entraîner des retards et des annulations, et compliquer le rebooking pendant l'une des périodes de voyage les plus chargées de l'hiver.

"Cela entraînera probablement des milliers d'annulations de vols samedi, dimanche et lundi", a déclaré Dan DePodwin, vice-président des opérations de prévision chez AccuWeather. L'application de réservation de voyages Hopper estime que plus de 15 000 vols pourraient être retardés en raison de la tempête.

LES GRANDES COMPAGNIES AÉRIENNES PROPOSENT DES OPTIONS DE REBOOKING FLEXIBLES

Southwest Airlines LUV.N a déclaré qu'elle s'attendait à des perturbations dans certaines régions du Sud et de l'Est, offrant à ses clients la possibilité d'effectuer une nouvelle réservation ou de voyager en stand-by dans un délai de deux semaines. Delta a déclaré que les conditions météorologiques pourraient affecter les vols dans les plaines du sud et le sud-est, y compris son hub d'Atlanta, et a annulé des vols dans le nord du Texas, l'Oklahoma, l'Arkansas, la Louisiane et le Tennessee. Le transporteur a déclaré qu'il allait automatiquement replacer les clients sur le meilleur itinéraire suivant et qu'il offrait des changements sans frais aux clients éligibles qui modifient leur voyage dans le cadre de ses conditions d'exonération.

American Airlines AAL.O a étendu une flexibilité similaire à l'ensemble d'un réseau comprenant des hubs majeurs tels que Dallas-Fort Worth et Charlotte, tandis que United Airlines

UAL.O a émis une dérogation couvrant une grande partie de la région Mid-Atlantic et Northeast et certaines parties des Carolines et de la vallée de l'Ohio, y compris ses opérations dans la région de Newark et Washington, permettant aux clients concernés de modifier leur voyage au cours d'une période donnée sans frais de modification ni différence de tarif s'ils conservent le même itinéraire et la même cabine.

JetBlue JBLU.O a émis une dérogation axée sur le nord-est qui couvre les aéroports de New York et de la région de Boston et a déclaré qu'elle renonçait aux frais de modification et d'annulation pour les clients voyageant au départ et à destination de 11 villes. La compagnie aérienne à bas prix Frontier Airlines ULCC.O a déclaré que si les vols sont annulés ou retardés de plus de trois et six heures pour les vols intérieurs et internationaux, respectivement, les voyageurs peuvent demander un remboursement. Spirit Airlines FLYYQ.PK a déclaré qu'elle renonçait aux frais de modification et aux différences tarifaires dans 13 villes pour les voyages effectués entre le 23 et le 25 janvier.

Les compagnies aériennes ont invité les voyageurs à suivre de près l'état de leurs vols et à utiliser les applications mobiles et les sites web des compagnies aériennes pour bénéficier des options de rebooking les plus rapides au fur et à mesure que la tempête avance. Les voyageurs ont déjà commencé à se préparer à des perturbations.

Hopper a déclaré avoir constaté une augmentation de 17 % du nombre de voyageurs ajoutant l'assistance aux perturbations à leurs voyages pour le week-end à venir.

"Même dans les endroits éloignés de la tempête, comme les centres de la côte ouest, Denver, Chicago et Minneapolis, les effets d'entraînement de cette tempête hivernale qui perturbe les voyages se feront sentir", a déclaré M. DePodwin.