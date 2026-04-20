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Les compagnies aériennes américaines à bas prix demandent un allègement fiscal temporaire pour faire face à la flambée des coûts du carburant
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 21:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les directeurs généraux des principales compagnies aériennes à bas prix doivent rencontrer mardi le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, pour demander au Congrès d'accorder un allègement fiscal temporaire afin de compenser en partie la flambée des prix du kérosène provoquée par la guerre avec l'Iran.

La semaine dernière, un groupe représentant Spirit Airlines, Frontier Airlines ULCC.O , Allegiant Air ALGT.O , Sun Country

SNCY.O et Avelo a écrit aux leaders du Congrès pour leur demander d'adopter une législation visant à suspendre la taxe d'accise fédérale de 7,5 % sur les billets d'avion et la taxe de 5,30 $ par segment. Selon l'Association of Value Airlines, l'exonération de ces taxes permettrait de compenser environ un tiers du surcoût lié à l'augmentation du prix du kérosène.

Guerre en Iran

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