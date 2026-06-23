Les commandes à l'exportation de Taïwan en mai sont inférieures aux prévisions, dans un contexte de craintes concernant l'économie mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Les commandes à l'exportation de Taïwan ont augmenté un peu moins que prévu en mai, la demande en matière d'IA montrant des signes de stabilisation dans un contexte de préoccupations économiques mondiales liées à l'inflation, à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran et à un processus de paix incertain.

Voici quelques détails tirés du communiqué du ministère de l'Économie:

* Les commandes à l'exportation en mai ont augmenté de 47,2 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 89,48 milliards de dollars, a annoncé mardi le ministère des Affaires économiques. Ce chiffre est inférieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur une hausse de 48,7 %, et marque le 16e mois consécutif de progression.

* Les commandes de biens en provenance de Taïwan, où sont implantés TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat, et d’autres entreprises technologiques, sont considérées comme un indicateur de la demande mondiale en matière de technologie.

* Pour le mois de juin, le ministère a indiqué qu’il s’attendait à ce que les commandes à l’exportation progressent de 49,8 % à 53,1 % par rapport à l’année précédente.

* Des incertitudes telles que les risques géopolitiques et les politiques commerciales mondiales pourraient peser sur la croissance économique mondiale. Toutefois, la dynamique des commandes devrait être soutenue par l’expansion continue de nouvelles applications telles que l’intelligence artificielle et le calcul haute performance.

* En mai, les commandes taïwanaises de produits de télécommunications ont progressé de 67,2 % par rapport à l’année précédente, tandis que celles de produits électroniques ont bondi de 61,2 %.

* Les commandes globales en provenance de Chine ont augmenté de 37,5 %, contre une hausse de 29,0 % en avril.

* Les commandes en provenance des États-Unis ont grimpé de 63,9 % après une hausse de 62,6 % le mois précédent. Celles en provenance d’Europe ont augmenté de 48,7 % et celles du Japon ont progressé de 29,1 %.

Le site web du ministère est http://www.moea.gov.tw/