Les combats de l'UFC organisés par la Maison Blanche concentrent le pouvoir sportif, politique et économique de Trump

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* Trump célèbre son 80e anniversaire avec des combats d'arts martiaux mixtes

* Le sport et le 250e anniversaire des États-Unis offrent un répit à Trump

* Les billets pour l'événement n'ont pas été mis en vente au grand public

* Sept combats permettront de couronner le champion des poids légers de l'UFC

(Mises à jour tout au long de l'article avec des détails sur l'événement et des informations contextuelles) par Trevor Hunnicutt et Jacob Bogage

Le président américain Donald Trump a organisé dimanche des combats d'arts martiaux mixtes sur la pelouse de la Maison Blanche, un spectacle sans précédent soulignant sa volonté de mêler le faste de sa fonction à sa politique brutale et aux intérêts commerciaux de sa famille. Les sept combats de l'Ultimate Fighting Championship constituent le premier événement sportif professionnel organisé à la Maison Blanche de toute son histoire. Il s'inscrit dans le cadre des célébrations de l'administration Trump pour le 250e anniversaire de la nation et constitue la pièce maîtresse de l'"été du sport" du président . L'événement, qui s'est tenu le jour du 80e anniversaire de Trump, a débuté quelques heures après que Trump et des responsables iraniens ont annoncé avoir conclu un accord de paix pour mettre fin à la guerre qui oppose leurs pays depuis quatre mois , et qui a fait grimper les prix à la consommation à leur plus haut niveau depuis trois ans, inquiétant les électeurs. Il coïncide également avec ses efforts pour contrer l'impression qu'il est en train de devenir un président en fin de mandat .

Quelques minutes après s'être dirigé vers son siège au bord du ring – tandis que la fanfare du Corps des Marines jouait en direct une version de "Thunderstruck" d'AC/DC –, Trump publiait des détails sur l'accord avec l'Iran sur les réseaux sociaux et s'entretenait par téléphone avec des journalistes.

À l’intérieur de la cage octogonale en treillis métallique, les sponsors, parmi lesquels de grandes entreprises américaines et certains alliés politiques de Trump – notamment la plateforme de streaming vidéo Rumble RUM.O , la société de technologie logistique EasyPost et le groupe de défense conservateur Turning Point USA – bordaient le ring.

Certains des combattants victorieux ont salué Trump après leurs combats. Le combattant américain Bo Nickal, après sa victoire par KO, a escaladé la clôture de la cage pour serrer la main de Trump. Le président a saisi les gants rouges du boxeur et lui a tapé sur l’épaule en sueur en guise de félicitations.

"C'est incroyable", a déclaré Nickal après coup, en désignant Trump lors d'une interview d'après-combat avec le podcasteur Joe Rogan, commentateur télévisé de longue date de l'UFC. "Il faut être quelqu'un de vraiment spécial pour avoir le culot de faire un truc comme ça."

Un autre combattant victorieux, le poids lourd Josh Hokit, a remis à Trump un objet qu’il a accroché autour du cou du président avant de prononcer un discours truffé de jurons, dans lequel il a fait l’éloge de Trump et conclu par une pique misogyne à l’encontre de l’ancienne première dame Michelle Obama.

Le site temporaire surnommé "The Claw", avec ses 20 rangées de gradins de chaque côté et ses structures de soutien s’élevant plus haut que le toit de la Maison Blanche, a offert un cadre intimiste pour les combats de dimanche, comparé aux arènes habituellement utilisées par l’UFC.

Les combattants se sont échauffés dans un espace situé dans le bâtiment administratif Eisenhower voisin et ont rejoint le ring depuis l'intérieur même de la Maison Blanche. Le bruit provenant de la sonorisation se répercutait sur la façade du balcon Truman de la Maison Blanche, faisant trembler les murs de la résidence présidentielle.

PUISSANCE DE FRAPPE ET PUISSANCE ÉCONOMIQUE

Dix-sept mois après le début de son second mandat, Trump a repoussé à plusieurs reprises les limites de la présidence pour attirer l'attention et projeter une image de force.

En mars, Trump a déclaré avoir acheté pour 50 000 dollars d’actions de TKO Group Holdings TKO.N , la société mère cotée en bourse de l’UFC. L’organisation a indiqué qu’elle dépenserait 60 millions de dollars pour couvrir le coût de l’événement, mais ni la société ni la Maison Blanche n’ont fourni de détails sur les arrangements financiers.

"La grande majorité des Américains ne célèbrent pas les 250 ans de l’Amérique en regardant un combat de l’UFC", a déclaré Dan Rayburn, analyste indépendant spécialisé dans le streaming. "Il s’agit en réalité d’un événement privé."

Le sous-titrage de l'événement, diffusé en streaming sur Paramount+, a été sponsorisé par Trump Coin, les jetons en or et en argent à l'effigie du président vendus par la famille Trump. World Liberty Financial, une société de cryptomonnaie soutenue par deux des fils du président et le fils de son principal négociateur diplomatique, a contribué à la cagnotte de primes distribuées aux combattants qui impressionnent les responsables de l'UFC.

Les billets n’ont pas été vendus au grand public. La Maison Blanche a fait appel à des militaires pour occuper une partie des 4 000 places de l’arène. D’autres billets étaient contrôlés par l’administration Trump. L’UFC en a proposé d’autres à des invités ayant déboursé plus d’un million de dollars, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

La Maison Blanche a rejeté les allégations de conflit d'intérêts et a déclaré que la famille Trump gérait les affaires commerciales du président.

PEU D'AMÉRICAINS APPROUVENT LES COMBATS À LA MAISON BLANCHE

Trump a invoqué ses larges pouvoirs exécutifs pour organiser l'événement d'une entreprise privée sur un site fédéral, une entorse aux normes qui a donné lieu à une contestation judiciaire et soulevé des inquiétudes quant au coût de l'événement et aux conflits d'éthique potentiels.

Dans un sondage en ligne Reuters/Ipsos mené auprès de 4 531 adultes américains entre le 3 et le 8 juin, seuls 16 % des personnes interrogées ont déclaré qu’il était approprié que Trump organise cet événement. Vendredi, un juge a refusé de bloquer l’événement dans le cadre d’une action en justice intentée par des plaignants qui avaient fait valoir que son administration avait outrepassé ses pouvoirs en l’organisant.

Trump, dont l'intérêt occasionnel pour les arts martiaux mixtes remonte à plusieurs décennies, est proche du directeur général de l'UFC, Dana White, et de la famille Ellison, dont la société Paramount PSKY.O a conclu un accord de 7,7 milliards de dollars pour diffuser les combats de l'UFC jusqu'en 2033. Trump a fait du sport un thème récurrent de sa présidence, s'exprimant sur des questions telles que les athlètes transgenres et la rémunération des joueurs de football universitaire, et a assisté à toute une série d'événements sportifs majeurs, dont plusieurs combats de l'UFC.

La France a reporté le sommet du G7, qui débute lundi, afin de permettre à Trump d'assister à l'événement de l'UFC dimanche.

Environ un cinquième des Américains se déclarent fans de MMA. Selon les résultats du sondage Reuters/Ipsos, les fans de combats n'ont globalement pas une opinion particulièrement favorable de la performance de Trump à la présidence.