Les co-PDG de Netflix sur la défensive après l'accord de 83 milliards de dollars avec Warner Bros
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Netflix chutent de 4 %

Le géant du streaming suspend les rachats d'actions pour financer l'opération et annonce des dizaines de millions de dollars de frais de rachat

Netflix considère Warner Bros comme la clé de l'expansion des salles de cinéma

Le co-PDG affirme que l'accord est favorable aux consommateurs et aux travailleurs

(Mise à jour des mouvements d'actions) par Zaheer Kachwala

Les co-PDG de Netflix se sont retrouvés dans une position inhabituelle après la publication des derniers résultats de l'entreprise: en retrait.

La décision du pionnier du streaming de débourser près de 83 milliards de dollars pour acquérir les actifs de Warner Bros marque une rupture importante avec le mantra de longue date de l'entreprise: construire, ne pas acheter.

Les investisseurs n'y croient toujours pas.

Les actions étaient déjà sous pression avant même que Netflix NFLX.O ne fasse une offre pour les studios et les actifs de streaming de Warner Bros Discovery WBD.O .

L'action, qui a perdu plus de 15 % depuis que Netflix a fait sa première offre le 5 décembre, était en baisse de près de 4 % dans les premiers échanges mercredi, les co-PDG Ted Sarandos et Greg Peters se trouvant dans l'obligation d'expliquer leur offensive agressive qui les a contraints à suspendre les rachats d'actions.

Sarandos a souligné que les géants de la technologie, tels que YouTube d'Alphabet GOOGL.O , avaient changé le sens de l'écoute de la télévision, obligeant Netflix à changer de tactique pour rester dans la course. Les deux hommes ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à faire une offre pour les actifs de Warner lorsqu'ils ont commencé le processus de diligence raisonnable.

"Lorsque nous sommes entrés dans le vif du sujet, nous avons vu plusieurs choses qui étaient tout simplement passionnantes", a déclaré Peters.

Netflix tente de devancer Paramount Skydance PSKY.O avec son offre de 82,7 milliards de dollars en numéraire pour les studios de cinéma et de télévision de Warner Bros, sa vaste bibliothèque de contenus et ses principales franchises de divertissement, notamment "Game of Thrones" et "Harry Potter".

"Au cours de l'histoire de Netflix, nous avons souvent débattu de la création d'une entreprise de cinéma, mais nous étions occupés à investir dans d'autres domaines, et cela n'est jamais devenu notre priorité. Mais aujourd'hui, avec Warner Bros, ils apportent une entreprise de cinéma mature et bien gérée avec des films extraordinaires, et nous sommes très enthousiastes à propos de cet ajout", a-t-il déclaré, dans un revirement par rapport à l'ancienne position de Netflix selon laquelle les salles de cinéma étaient un modèle dépassé, le public préférant rester à la maison pour regarder en streaming.

"Et puis, du côté de la diffusion en continu, il y a HBO. C'est une marque extraordinaire. Elle affirme que la télévision de prestige est meilleure que presque tout. Les clients le savent. Ils l'adorent. Ils savent ce que cela signifie", a déclaré Peters, ajoutant que le studio de télévision de Warner était également une activité saine et qu'il complétait celui de Netflix en augmentant sa capacité de production.

LES INVESTISSEURS NE SONT PAS CONVAINCUS

Avec cet accord onéreux au-dessus de sa tête, Netflix a réalisé un chiffre d'affaires qui a tout juste dépassé les attentes pour ce qui est habituellement l'un de ses meilleurs trimestres, et a prévu des perspectives tout aussi ternes pour l'année à venir.

Alors qu'un contenu solide, y compris la dernière saison de la série de science-fiction à succès "Stranger Things", a contribué à la croissance des revenus, les coûts élevés associés à l'acquisition de Warner Bros ont fait craindre des retombées à long terme, ont déclaré les analystes.

Netflix a déclaré précédemment qu'elle avait obtenu des engagements pour un prêt-relais de 59 milliards de dollars afin de soutenir l'acquisition de Warner Bros. Mardi, la société a augmenté de 8,2 milliards de dollars le montant du prêt-relais afin de soutenir son offre de 27,75 dollars par action en numéraire.

L'opération devrait faire l'objet d'un examen minutieux de la part des législateurs et des autorités de régulation de la concurrence, car les acquisitions de grande envergure menacent de monopoliser le marché et de réduire le choix des consommateurs.

Toutefois, Sarandos a tenté mardi d'apaiser ces inquiétudes en réaffirmant que l'opération serait "favorable aux consommateurs" et "favorable aux travailleurs", et que les activités acquises nécessiteraient de nouvelles équipes et offriraient davantage d'opportunités aux créatifs.

L'accord "nous permet d'accéder à 100 ans de riche contenu et de propriété intellectuelle de Warner Bros pour le développement et la distribution de manière plus efficace, ce qui profitera aux consommateurs et à l'industrie dans son ensemble", a-t-il déclaré.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALPHABET-A
323,3700 USD NASDAQ +0,43%
NETFLIX
83,9000 USD NASDAQ -3,85%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,5300 USD NASDAQ -0,17%
WARNER BROS RG-A
28,4900 USD NASDAQ +0,89%
