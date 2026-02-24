Les clients des fonds spéculatifs de Citigroup ont vendu le dollar autour de la décision de la Cour suprême sur les tarifs douaniers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les clients des fonds spéculatifs de Citigroup C.N ont vendu le dollar autour de la décision rendue vendredi par la Cour suprême des États-Unis sur les droits de douane généralisés du président Donald Trump, selon une note de la banque américaine communiquée à Reuters lundi en fin de journée. Le dollar =USD a chuté dans des échanges volatils vendredi après que la Cour suprême a annulé les droits de douane fondés sur une loi d'urgence nationale.

"Les clients des fonds spéculatifs de Citi ont été des vendeurs nets de (dollars) autour et après la décision sur les tarifs douaniers ", a déclaré Kristjan Kasikov, responsable mondial de Citi FX Quant Investor Solutions, dans la note, ajoutant que le dollar australien AUD= était la devise la plus achetée parmi les principales paires de devises.

"Les devises des marchés émergents, en particulier en Asie et en Amérique latine, ont également connu un certain afflux", a ajouté Kasikov.

Citi a noté que, étant donné que le résultat de la décision de la Cour suprême était attendu, les volumes de transactions observés étaient globalement en ligne avec l'activité commerciale passée.

La note ajoute que même après le mouvement du dollar de vendredi, l'indicateur de positionnement des devises de Citi indique des positions longues modérées sur le dollar, alimentées par des fonds spéculatifs et des flux de clients en argent réel.

Une position longue est un pari sur l'augmentation de la valeur d'un actif.