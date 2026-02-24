 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tensions avec la Chine : le Japon annonce le déploiement de missiles sol-air près de Taïwan d'ici 2031
information fournie par Boursorama avec Media Services 24/02/2026 à 14:41

Le Japon accuse la Chine de vouloir "modifier le statu quo par la force ou la coercition" dans les zones maritimes dont elle dispute la souveraineté à ses voisins.

Shinjiro Koizumi à Yokosuka, au Japon, le 30 janvier 2026. ( POOL / EUGENE HOSHIKO )

Shinjiro Koizumi à Yokosuka, au Japon, le 30 janvier 2026. ( POOL / EUGENE HOSHIKO )

Dans un contexte de montée des tensions entre Tokyo et Pékin , le Japon a annoncé mardi 24 février son intention de déployer des missiles sol-air sur une île japonaise à proximité de Taïwan d'ici 2031. Le Japon avait déjà dit en 2022 planifier cette installation, mais n'avait pas précisé le calendrier de sa mise en œuvre.

"Notre projet consiste à déployer" des missiles sol-air de moyenne portée "durant l'année fiscale 2030" -c'est-à-dire durant la période de 12 mois se terminant en mars 2031- sur l'île de Yonaguni, à quelque 110 kilomètres à l'est de Taïwan , a annoncé le ministre nippon de la Défense Shinjiro Koizumi lors d'un point presse régulier. Cette île isolée, distante d'environ 2.000 kilomètres de Tokyo, abrite déjà une base des Forces d'autodéfense japonaises.

Cette annonce survient alors que la Chine a pris depuis novembre contre le Japon une série de mesures économiques, politiques et symboliques en représailles à des propos de la Première ministre Sanae Takaichi. La responsable avait suggéré qu'une intervention militaire de son pays était possible en cas d'attaque chinoise contre Taïwan, île que Pékin revendique. Depuis, la Chine a découragé ses ressortissants de se rendre au Japon.

Mesures de rétorsion

Et mardi, elle a annoncé sévir contre 40 entreprises et organismes nippons qu'elle accuse de participer à la "remilitarisation" du Japon, en interdisant notamment à 20 d'entre eux de se fournir en biens et technologies à potentiel double usage civil et militaire auprès de sociétés basées en Chine.

"Les Japonais ne devraient plus se laisser manipuler ou tromper (...) par ceux qui cherchent à ressusciter le militarisme" nippon, a déclaré le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi plus tôt en février à la Conférence de Munich sur la sécurité, en Allemagne.

Sanae Takaichi a pour sa part accusé vendredi la Chine de vouloir "modifier le statu quo par la force ou la coercition" dans les zones maritimes dont elle dispute la souveraineté à ses voisins, tout en assurant vouloir établir avec elle des "liens stables et constructifs".

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des obus de 155 mm. (illustration) ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    Défense : l'Europe a "de nombreuses lacunes" à combler, notamment technologiques, épingle un rapport
    information fournie par Boursorama avec Media Services 24.02.2026 14:53 

    Dépenses militaires record en Europe, guerre en Ukraine, ambitions chinoises, affaiblissement de l'Iran... l'institut spécialisé dans la défense IISS publie ce mardi 24 février les conclusions de l'édition 2026 du rapport de l'Equilibre militaire. Un constat accablant ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Home Depot: résultats en recul au 4T, faute de tempête majeure et à cause d'incertitudes
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.02.2026 14:50 

    La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot a annoncé mardi un recul de ses résultats au quatrième trimestre 2025, l'attribuant à l'absence de tempête majeure au troisième trimestre et aux incertitudes macroéconomiques, mais ils ont néanmoins dépassé ... Lire la suite

  • le logo de Meta imprimé en 3D Meta est vu devant le logo AMD affiché dans cette illustration
    AMD signe un contrat massif de puces avec Meta
    information fournie par Reuters 24.02.2026 14:38 

    Advanced Micro Devices a annoncé mardi avoir conclu un ‌accord pour vendre jusqu'à 60 milliards de dollars (50,95 milliards d'euros) de puces d'intelligence artificielle à Meta Platforms sur cinq ans, un contrat permettant ​au propriétaire de Facebook d’acquérir ... Lire la suite

  • Rencontre avec Raoul Peck, cinéaste du réel, pour "2+2 = 5"
    Rencontre avec Raoul Peck, cinéaste du réel, pour "2+2 = 5"
    information fournie par France 24 24.02.2026 14:23 

    Le réalisateur de "I Am Not Your Negro", Raoul Peck, revient avec "2+2 = 5", un documentaire inspiré de George Orwell, auteur de 1984. Un film percutant qui interroge la manipulation du réel et les dérives autoritaires contemporaines.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank