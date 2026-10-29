Les clients de BofA continuent de vendre des actions, mais les achats d'ETF se poursuivent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices boursiers américains reculent; le Nasdaq affiche la plus forte baisse, avec une perte de >1 %; le Russell 2000 progresse de >1 %

* Le secteur des services de communication est le plus faible du S&P 500; celui de la santé affiche la plus forte hausse

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,9 %

* Le dollar recule; l’or baisse >de 1 %; le brut américain chute >de 2 %; le bitcoin progresse

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 5,01 %

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LES CLIENTS DE BOFA CONTINUENT DE VENDRE DES ACTIONS, MAIS LES ACHATS D'ETF SE POURSUIVENT

Les dernières données de Bank of America sur les flux de ses clients suggèrent que les investisseurs sont restés prudents la semaine dernière, alors que l’ .SPX e S&P 500 reculait de 0,5 %.

Selon Jill Carey Hall, stratège en actions et en analyse quantitative chez BofA Securities, dans une note publiée mercredi, les clients ont été des vendeurs nets d’actions américaines, prolongeant ainsi une récente tendance à l’aversion au risque. Les ventes ont principalement concerné les actions individuelles, qui ont enregistré 3,5 milliards de dollars de sorties de capitaux après un exode record d’environ 15 milliards de dollars la semaine précédente. Dans le même temps, les clients ont continué à privilégier les ETF actions, y injectant 2,3 milliards de dollars, pour la deuxième semaine consécutive.

Les investisseurs particuliers ont été à l’origine d’une grande partie des ventes, enregistrant ainsi leur deuxième semaine consécutive de sorties de capitaux des actions. Les hedge funds ont également réduit leur exposition, tandis que les investisseurs institutionnels se sont montrés acheteurs après ce que Mme Hall a qualifié de ventes à des fins de compensation fiscale exceptionnellement importantes au début du mois d’octobre. Les ventes ont concerné des entreprises de toutes tailles.

Les rachats d’actions par les entreprises restent un facteur de soutien pour le marché. M. Hall a indiqué que l’activité de rachat s’était accélérée pour la quatrième semaine consécutive, même si elle reste légèrement en deçà des normes saisonnières. Depuis le début de l’année, les rachats d’actions sont inférieurs aux niveaux de 2024-2025, mais restent supérieurs au rythme annuel observé pendant la majeure partie de la période 2010-2023. Les rachats sur 52 semaines glissantes, exprimés en pourcentage de la capitalisation boursière du S&P 500, se situent à leur plus bas niveau depuis août 2021.

Au niveau sectoriel, ce sont les services de communication qui ont enregistré les sorties de capitaux les plus importantes. M. Hall a souligné que le secteur avait subi sa plus forte sortie hebdomadaire depuis l’introduction de la classification GICS actuelle en 2018. Ce mouvement fait suite à une forte vague de ventes sur le titre Meta après la publication de ses résultats, ce qui a contribué à faire des services de communication le secteur le moins performant du marché la semaine dernière.

Le secteur industriel a enregistré les deuxièmes sorties de capitaux les plus importantes, prolongeant ainsi une série de ventes qui dure depuis 13 semaines. Les secteurs de la technologie et des services aux collectivités ont également connu des sorties de capitaux.

Tous les secteurs n’ont pas été boudés. Les biens de consommation discrétionnaire ont attiré les plus forts afflux de capitaux, suivis par les services financiers et la santé.

Les investisseurs ont continué à privilégier les ETF, les fonds technologiques enregistrant les afflux les plus importants. M. Hall a également souligné la demande croissante d’ETF axés sur les dividendes, la qualité et les stratégies multifactorielles, les investisseurs s’éloignant des stratégies de momentum dans un contexte de baisse des taux et de regain d’inquiétudes concernant les dépenses liées à l’IA.

(Terence Gabriel)

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