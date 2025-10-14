 Aller au contenu principal
Les clients d'Intel testeront un nouveau GPU à la fin de l'année prochaine
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 19:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Intel INTC.O a déclaré mardi que les clients du fabricant de puces échantillonneront sa nouvelle unité de traitement graphique pour centres de données, connue sous le nom de code Crescent Island, au cours du second semestre 2026.

Valeurs associées

INTEL
37,1500 USD NASDAQ +4,27%
