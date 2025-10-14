Les clients d'Intel testeront un nouveau GPU à la fin de l'année prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Intel INTC.O a déclaré mardi que les clients du fabricant de puces échantillonneront sa nouvelle unité de traitement graphique pour centres de données, connue sous le nom de code Crescent Island, au cours du second semestre 2026.