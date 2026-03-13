Les cinq points clés d'Aberdeen sur les obligations face à la volatilité géopolitique actuelle

(AOF) - Dans le contexte actuel de volatilité géopolitique, les rendements des obligations d'Etat ont grimpé parallèlement aux prix du pétrole. Traditionnellement considérées comme des valeurs refuges en période de tensions sur les marchés, les obligations ont défié ce statut ces dernières semaines, reflétant un changement dans la perception qu'ont les investisseurs de l'inflation, des taux d'intérêt et du risque.

Pour Luke Hickmore, directeur de l'investissement – revenus fixes chez Aberdeen Investments, "le prix du pétrole est crucial. Il impacte directement les coûts de transport, les factures de chauffage et le coût d'acheminement des marchandises dans l'économie. Quand les prix du pétrole augmentent brutalement, les risques inflationnistes augmentent avec eux. Même si l'inflation globale ralentissait auparavant, la hausse des coûts de l'énergie impose un seuil en dessous duquel l'inflation ne peut plus chuter aussi vite ou aussi bas.

" Il ajoute que "les investisseurs obligataires y sont extrêmement sensibles. Les obligations versent un revenu fixe. Si l'inflation s'avère plus élevée que prévu, ces paiements perdent de leur pouvoir d'achat. La réponse est directe : les investisseurs exigent un rendement plus élevé pour compenser. Or, quand les prix des obligations chutent, les rendements (yields) augmentent."

"Cette dynamique a été flagrante ces dernières semaines. Alors que les prix du pétrole ont grimpé en raison des inquiétudes sur l'offre, les marchés ont régulièrement revu à la hausse leurs anticipations d'inflation. En conséquence, les rendements obligataires ont progressé dans toutes les grandes économies", relève l'analyste.

Il détaille les cinq points à retenir sur les rendements obligataires aujourd'hui

1. Pourquoi les obligations ne se sont pas comportées comme une valeur refuge traditionnelle

La hausse des prix du pétrole accroît le risque d'une inflation "persistante" ( sticky ), forçant les décideurs politiques à rester prudents même si la croissance ralentit. Les marchés, qui anticipaient auparavant des baisses de taux, ont dû réévaluer la situation. Moins de baisses, ou des baisses reportées, signifient naturellement des rendements plus élevés aujourd'hui.

Cela explique pourquoi les obligations n'ont pas joué leur rôle habituel de protection. Par le passé, les chocs géopolitiques faisaient souvent baisser les rendements, car les investisseurs se ruaient sur la dette d'Etat. Cette fois, c'est différent : le choc provient des prix de l'énergie et de l'inflation, et non d'un effondrement de la demande. Quand l'inflation est le problème, les obligations n'offrent plus d'abri.

2. Ce que les investisseurs entendent par "prime" et pourquoi elles augmentent

Le mot "prime" est omniprésent sur les marchés, mais le concept est simple : c'est le rendement supplémentaire exigé pour un risque supplémentaire. Considérez cela comme des frais d'assurance. Quand le monde semble calme, les investisseurs acceptent des rendements faibles. Quand l'incertitude grimpe, ils veulent être payés davantage pour prêter leur argent.

3. Le cumul des primes

Dans le marché obligataire actuel, plusieurs primes augmentent simultanément :

- la prime d'inflation : reflète le risque que le pétrole maintienne l'inflation à un niveau élevé.

- la prime de terme : reflète l'incertitude sur le niveau final des taux d'intérêt.

- la prime de risque géopolitique : vient s'ajouter à l'ensemble.

Aucune de ces primes n'est visible sur une ligne précise d'un tableur, mais ensemble, elles poussent les rendements vers le haut.

4. La géopolitique et le retour de la prime de risque

La géopolitique compte ici non pas parce que les investisseurs tentent de prédire le prochain titre de presse, mais parce qu'elle élargit l'éventail des scénarios possibles. Les conflits dans les régions productrices d'énergie augmentent les risques de rupture d'approvisionnement et de goulots d'étranglement logistiques. Même si le pire est évité, la probabilité d'une perturbation augmente, et les marchés intègrent cette incertitude dans leurs prix.

Cette prime ne disparaît pas simplement parce que le marché se "calme" quelques jours. Elle persiste tant que les risques sous-jacents ne sont pas résolus.

5. Les rendements obligataires reflètent des vérités inconfortables

En résumé, la hausse du pétrole a rappelé aux marchés trois vérités dérangeantes :

- les risques d'inflation n'ont pas disparu.

- les banques centrales n'ont pas une liberté illimitée pour baisser les taux si l'énergie continue de grimper.

- la géopolitique engendre un coût économique réel que les investisseurs ne peuvent ignorer.

Tant que les prix du pétrole ne se seront pas stabilisés, les investisseurs continueront probablement d'exiger une prime élevée pour détenir des obligations. Ce n'est pas de la panique, c'est une évaluation rationnelle dans un monde moins prévisible.