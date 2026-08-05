Les chargements de pétrole de CPC s'affaiblissent en raison de problèmes de sécurité et d'une pénurie de pétroliers

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* La CPC refuse de commenter

* Le ministère kazakh de l'Énergie a déclaré que le pipeline fonctionnait normalement la semaine dernière

* Cette perturbation alimente les inquiétudes concernant l'approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient

Le Consortium du pipeline de la Caspienne (CPC) a suspendu ses opérations à plusieurs reprises cette semaine pour des raisons de sécurité et en raison d’un manque de pétroliers, ont indiqué de nombreuses sources du secteur, alors que la principale voie d’exportation du pétrole brut kazakh peine à se remettre des attaques de drones.

Les chargements via cet oléoduc, qui achemine environ 1,8 % de l’approvisionnement mondial en pétrole du Kazakhstan vers la côte russe de la mer Noire, sont perturbés depuis le milieu du mois dernier, venant s’ajouter aux interruptions d’approvisionnement liées à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Jusqu’à présent cette semaine, l’oléoduc n’a été rouvert que brièvement et a été fermé mercredi, ont indiqué ces sources.

Les armateurs se montrent désormais réticents à effectuer des voyages pour le compte de CPC en raison de la menace d’attaques de drones.

Le groupe russe FESCO a suspendu mardi ses activités dans la région, tandis qu’un vendeur du mélange CPC a déclaré à Reuters qu’il lui avait fallu plusieurs tentatives pour trouver un pétrolier capable de charger une cargaison ces dernières semaines.

Lundi, le ministère russe des Affaires étrangères a accusé l’Ukraine d’avoir attaqué des pétroliers lors de leur chargement au terminal du Caspian Pipeline Consortium à Novorossiysk, et a déclaré que Kyiv tentait de déstabiliser les marchés mondiaux du pétrole.

Kyiv n’a pas revendiqué cette action ni fait de commentaire sur les raisons pour lesquelles il aurait étendu sa campagne contre la Russie à un oléoduc transportant du brut produit en grande partie par les grandes compagnies pétrolières américaines et européennes.

Aucune des huit sources interrogées par Reuters n’a pu être citée, car elles n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement.

Le ministère de l’Énergie du Kazakhstan a déclaré samedi qu’un arrêt complet des opérations du CPC n’était pas envisagé et que la situation était sous contrôle. Mercredi, le ministère n’avait pas encore répondu à une demande de commentaire.

La CPC a refusé de commenter.

Le Kazakhstan, pays enclavé, dépend fortement des ports russes pour exporter son pétrole brut par voie maritime, ce qui signifie que toute perturbation des oléoducs ou des opérations de chargement peut entraîner des réductions de production. En juillet, lorsque les attaques contre les pétroliers se sont intensifiées, la production pétrolière du Kazakhstan a chuté de 14 % par rapport à juin .

Tengizchevroil prévoit d’exporter environ 100.000 tonnes métriques de pétrole par chemin de fer vers le port géorgien de Batoumi, sur la mer Noire, en août, ont indiqué des sources.

Les écarts de prix du CPC Blend se sont affaiblis en raison de ces perturbations.

Les cargaisons de CPC Blend à charger en août ont été proposées cette semaine à près de 4 dollars le baril en dessous du Brent daté, alors qu’elles affichaient encore une prime par rapport au Brent daté il y a quelques semaines à peine, ont indiqué des traders.