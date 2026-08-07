Chine: le commerce extérieur robuste en juillet

( AFP / PEDRO PARDO )

La Chine a enregistré en juillet une solide performance de son commerce extérieur, selon des données officielles publiées vendredi, profitant du boom mondial de l'intelligence artificielle (IA) qui stimule la demande pour ses produits technologiques.

Les exportations ont progressé de 23,9 % sur un an le mois dernier, d'après les Douanes chinoises. Un chiffre conforme à la prévision médiane d'analystes interrogés par l'agence Bloomberg, qui était de 23 %.

De leur côté, les importations ont augmenté de 27,5 % sur un an en juillet. Ce rythme est toutefois plus faible que les 36 % enregistrés en juin, et inférieur à la prévision de Bloomberg (29,5 %).

La Chine, deuxième économie mondiale, a enregistré l'an dernier un excédent commercial historique de près de 1.200 milliards de dollars, stimulant son secteur manufacturier malgré la faiblesse de la demande intérieure.

L'essor mondial de l'intelligence artificielle (IA) a entraîné cette année une hausse soutenue de la demande étrangère pour les équipements chinois de traitement de données et leurs composants.

Les exportations chinoises d'ordinateurs et de composants informatiques ont ainsi bondi de 45,2 % sur la période allant du début de l'année jusqu'à fin juillet, par rapport à la même période l'an dernier, selon les données publiées vendredi.

Cette croissance du commerce extérieur chinois a été réalisée malgré la guerre au Moyen‑Orient et des frictions persistantes entre Pékin et Washington.

Autre chiffre particulièrement scruté dans ce contexte de tensions commerciales: les exportations chinoises vers les Etats-Unis ont augmenté de 17% sur un an en juillet, selon les Douanes chinoises.

Ces chiffres sont publiés quelques jours après une nouvelle détérioration des relations commerciales entre les deux premières économies mondiales.

La Chine a annoncé cette semaine des restrictions sur ses exportations vers les Etats-Unis de drones et produits connexes, ainsi que l'inscription sur liste noire de six entreprises américaines.

Il s'agit d'une réponse à une série de sanctions commerciales récemment prises par Washington contre Pékin, au nom de la lutte contre le travail forcé et de la défense de la sécurité nationale américaine.