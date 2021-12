Les changements qui bouleversent les habitudes : choisir la thématique des « ruptures »

Covéa Ruptures

Les fonds thématiques peuvent être des véhicules intéressants pour diversifier vos placements financiers. Les fonds thématiques investissent dans des grandes tendances porteuses sans limitation sectorielle ou géographique, ils peuvent donc constituer des moteurs de performances et permettre de favoriser la gestion du risque.

Comme tous produits financiers, les fonds thématiques s'inscrivent dans une perspective d'investissement de long terme. Ils n'offrent pas de garantie en capital et présentent un risque de perte en capital.

Covéa Ruptures : un fonds actions internationales ciblé et d'avenir

Appliquées aux sociétés dans lesquelles nous investissons, les ruptures se réfèrent aux transformations brutales et profondes développées par certaines et subies par d'autres, les obligeant à adapter leurs organisations et leurs interactions avec les clients et les consommateurs.

La diffusion de ces ruptures se fait à travers trois axes :

les modes de production,

les modes de distribution

et les modes de consommation.

Les leviers de cette diffusion ne relèvent pas uniquement de l'innovation technologique mais aussi des aspirations sociales, des volontés politiques et des décisions réglementaires. Par conséquent, nous recherchons des entreprises visionnaires, innovantes, agiles et qui s'adaptent dans tous les secteurs de l'économie. Cela implique un leadership, de la réactivité, des moyens financiers et humains. Autant d'éléments qui nous permettent d'élaborer notre univers d'investissement.

Un processus de gestion rigoureux

Processus de gestion de Covéa Ruptures

Risques associés aux fonds

Les principaux risques du fonds sont les suivants : risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque lié à l'investissement dans des pays émergents, risque lié à l'investissement dans des petites et/ou moyennes capitalisations, risque lié à l'investissement dans des instruments dérivés et/ou titres intégrant des dérivés, risque de taux, risque de crédit, risque de change et risque de contrepartie. Les risques cités ci-dessus ne sont pas limitatifs. Pour plus d'information, nous vous invitons à vous référer au DICI et au prospectus du fonds.

Ce fonds est géré par Covéa Finance, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro 97-007, constituée sous forme de société par actions simplifiée au capital de 24 901 254 euros, immatriculée au RCS Paris sous le numéro B 407 625 607, ayant son siège social au 8-12 rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris. Ce document est produit à titre indicatif et ne peut être considéré comme une offre de vente ou un conseil en investissement. Il ne constitue pas la base d'un engagement de quelque nature que ce soit et pourra faire l'objet de changements sans préavis de notre part. Toute reproduction ou diffusion de tout ou partie du présent document devra faire l'objet d'une autorisation préalable de Covéa Finance. Ce document ne se substitue pas au DICI. Avant toute souscription, vous devez vous référer au dernier DICI consultable sur le site internet de Covéa Finance : www.covea-finance.fr, sur lequel figurent la stratégie d'investissement et les risques associés au fonds.