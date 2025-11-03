Les changements de recommandations : Société Générale, Rémy Cointreau, Sopra Steria, Kering, Amundi

Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" sur Rémy Cointreau. (crédit photo : Flickr / Lewis Taylor )
* SOCIETE GENERALE SOGN.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 61,9 euros contre 56 euros.
* REMY COINTREAU RCOP.PA - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter".
* SOPRA STERIA GROUP SOPR.PA - Alphavalue abaisse son objectif de cours à 200 euros contre 243 euros.
* KERING PRTP.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 313 euros contre 263 euros.
* AMUNDI AMUN.PA - JPMorgan abaisse son objectif de cours à 63 euros contre 68 euros.
