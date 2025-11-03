 Aller au contenu principal
Les changements de recommandations : Société Générale, Rémy Cointreau, Sopra Steria, Kering, Amundi
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 08:50

Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" sur Rémy Cointreau.

Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" sur Rémy Cointreau. (crédit photo : Flickr / Lewis Taylor )

* SOCIETE GENERALE SOGN.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 61,9 euros contre 56 euros.

* REMY COINTREAU RCOP.PA - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter".

* SOPRA STERIA GROUP SOPR.PA - Alphavalue abaisse son objectif de cours à 200 euros contre 243 euros.

* KERING PRTP.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 313 euros contre 263 euros.

* AMUNDI AMUN.PA - JPMorgan abaisse son objectif de cours à 63 euros contre 68 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AMUNDI
64,6500 EUR Euronext Paris +0,54%
KERING
308,1000 EUR Euronext Paris +0,42%
REMY COINTREAU
43,1400 EUR Euronext Paris +0,37%
SOCIETE GENERALE
56,0400 EUR Euronext Paris +2,15%
SOPRA STERIA
133,5000 EUR Euronext Paris -1,04%
