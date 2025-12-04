Inde: gros trou d'air pour la compagnie Indigo qui annule plus de 1.200 vols

les activités de la première compagnie aérienne indienne Indigo sont sérieusement pertubées depuis lundi par des "problèmes opérationnels inattendus" qui ont précipité une enquête des autorités ( AFP / Indranil Mukherjee )

Plus de 1.200 vols annulés et une belle pagaille dans les aéroports: les activités de la première compagnie aérienne indienne Indigo sont sérieusement perturbées depuis lundi par des "problèmes opérationnels inattendus" qui ont précipité une enquête des autorités.

Mercredi soir, la direction générale de l'aviation civile indienne (DGCA) a annoncé qu'elle se penchait de près "sur la situation" et étudiait "avec la compagnie des mesures pour réduire les annulations et les retards".

Selon son décompte, 1.232 vols de la compagnie ont été annulés pour les seules journées de lundi et mardi.

La pagaille a largement persisté mercredi et se poursuivait encore jeudi, ont rapporté les médias locaux, pointant du doigt de nombreux retards et annulations.

"Pagaille complète dans tous les aéroports", a rouspété jeudi sur X un passager. "Retards de 7 à 8 heures et bagages perdus. Personne pour poser une échelle sur l'avion, personne dans les bus, personne pour charger les bagages sur les tapis", a-t-il énuméré.

Indigo a reconnu que ses activités avaient été "perturbées de façon significative" depuis lundi à cause de "problèmes techniques mineurs, d'une météo défavorable, d'encombrement du trafic et de la mise en place d'un nouveau système de rotation des équipages".

Cette dernière raison semble expliquer l'essentiel de ses difficultés. La DGCA a effectivement publié le mois dernier de nouvelles règles qui augmentent le temps de repos des équipages entre deux missions.

"Leur application (...) a eu un effet négatif sur nos opérations que nous ne pouvions pas anticiper", a concédé Indigo, ce que les médias ont aussitôt traduit en expliquant qu'elle manquait de pilotes.

L'entreprise a également dû procéder ces jours-ci au remplacement d'urgence d'un logiciel de commande vulnérable aux radiations solaires sur ses 200 A320 ordonné par l'avionneur Airbus .

Quelque 6.000 biréacteurs de ce type ont été concernés par cette alerte dans le monde.

Le trafic aérien connaît depuis quelques années une croissance fulgurante en Inde. En novembre, il a franchi la barre des 500.000 passagers par jour, sur plus de 3.100 vols intérieurs quotidiens.