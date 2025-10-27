Les changements de recommandations : Schneider Electric, Sanofi, STMicro, Kering, Verallia, Ipsos...

Des disjoncteurs Schneider Electric (Crédits: Adobe Stock)
* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et relève son objectif de cours à 280 euros contre 240 euros.
* SANOFI SASY.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 100 euros contre 120 euros.
* STMICROELECTRONICS STMPA.PA - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 20 euros contre 26 euros.
* KERING PRTP.PA - Bernstein relève son objectif de cours à 240 euros contre 180 euros.
* VERALLIA VRLA.PA - UBS abaisse son objectif de cours à 24,5 euros contre 30 euros.
* IPSOS ISOS.PA - UBS abaisse son objectif de cours à 36,5 euros contre 43 euros.
* DASSAULT SYSTEMES DAST.PA - Bernstein abaisse son objectif de cours à 37 euros contre 46 euros.
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer