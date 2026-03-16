Moyen-Orient: légère accalmie sur les marchés mondiaux avec le repli du brut

Un navire de la marine, dans le détroit d'Ormuz où transite un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole. Photo prise le 1er mars 2026 ( AFP / Sahar AL ATTAR )

Bourses en hausse, répit sur le pétrole et les taux obligataires: une légère accalmie traverse les salles de marchés lundi sur fond d'incertitude dans le détroit d'Ormuz à quelques jours des décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges à Wall Street, les trois principaux indices évoluaient en hausse: le Dow Jones prenait 0,95%, le Nasdaq gagnait 1,19% et le S&P 500 1,11%.

En Europe, les bourses progressaient dans le même temps légèrement (+0,84% à Francfort, +0,93% à Londres, +0,31% à Paris et +0,40% à Milan).

A la troisième semaine de guerre, "les investisseurs réagiront davantage aux faits tangibles et se livreront moins à de nouvelles spéculations concernant le conflit au Proche-Orient", veut croire Andreas Lipkow pour CMC Markets.

- Pétrole: répit et repli-

Vers 13H20 GMT, les deux principales références du marché pétrolier reculaient, plus nettement pour le WTI américain (-3,26% à 95,49 dollars), plus faiblement pour le Brent de la mer du nord, qui restait au-dessus du seuil symbolique des 100 dollars (-0,77% à 102,35 dollars).

Le Brent et le WTI ont progressé de plus de 40% depuis que les Etats-Unis et l'Iran ont lancé des frappes aériennes contre l'Iran le 28 février, et les représailles de la République islamique contre les alliés pétroliers des Américains dans le Golfe.

Le blocage du détroit d'Ormuz entre l'Iran et la péninsule arabique cristallise toutes les inquiétudes, malgré la recherche de routes d'évacuation alternatives.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), quelque 350 pétroliers, chargés ou à vide, y sont actuellement immobilisés.

Un pétrolier battant pavillon pakistanais a franchi dimanche le détroit d'Ormuz en maintenant allumé son système de traçage, selon les données du site MarineTraffic, pour qui cela "suggère que certains transports bénéficient peut-être d'un passage sécurisé négocié" avec l'Iran.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré lundi que le Royaume-Uni travaillait avec ses partenaires sur un plan "viable" afin de rétablir la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz.

Près de 20 millions de barils par jour (mb/j), soit environ 20% de la consommation mondiale de pétrole, transitent par le détroit d'Ormuz en temps normal, à destination principalement de la Chine, de l'Inde, de la Corée du Sud et du Japon.

Dans une étude publiée le 9 mars, la banque Standard Chartered indique que le Koweït, le Qatar, Bahreïn et l'Irak exportent la quasi-totalité de leur brut via le détroit,

- Taux obligataires dans l'attente -

La décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) est attendue mercredi, suivie entre autres de celle de la Banque du Japon (BoJ), de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi.

Les marchés ne misent pas sur une hausse des taux, mais scruteront avec attention le verbatim des conclusions, et les arbitrages entre lutte contre l'inflation et soutien à l'activité.

"Nous nous attendons à ce que la BCE, la BoE, la BoJ et la Fed adoptent un ton très prudent lors de leurs conférences de presse, en soulignant les risques pour la stabilité des prix et l'économie mondiale", estime Kathleen Brooks, directrice de la recherche pour XTB, rappelant que "la plupart des banquiers centraux n'ont jamais connu un choc inflationniste de cette ampleur".

Sur le marché de la dette, le coût d'emprunt des Etats se tempérait. Vers 13H20 GMT, le rendement à 10 ans des bons du Trésor américain, l'échéance la plus scrutée, évoluait à 4,23% contre 4,28% à la clôture vendredi.

Le rendement de l'emprunt allemand à échéance 10 ans ("Bund), qui fait référence en Europe, évoluait à 2,94%, contre 2,98% vendredi soir.