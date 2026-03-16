Wall Street ouvre en hausse grâce au soutien de la "tech"

L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

La Bourse de New York a ‌ouvert en hausse lundi, soutenue par les gains du secteur technologique, même si le ​conflit au Moyen-Orient devrait rester une source de volatilité.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 362,95 points, soit 0,78% à 46.921,42 points et le Standard & Poor's 500, plus ​large, progresse de 0,83% à 6.687,04 points.

Le Nasdaq Composite prend 1%, soit 220,13 points, à 22.325,49 points.

Wall Street rebondit ​après ses pertes récentes, portée par l'action ⁠Meta, qui gagne 3,3% dans les premiers échanges après que Reuters a révélé ‌que la maison mère de Facebook prévoyait de réduire ses effectifs d'au moins 20%.

Le géant américain chercherait ainsi compenser les investissements dans l'intelligence ​artificielle (IA) et se préparer à ‌l'amélioration de l'efficacité qu'apporteront les employés assistés par cette technologie, selon ⁠des sources.

L'IA doit rester au centre de l'attention cette semaine, avec la conférence annuelle des développeurs du géant des puces Nvidia (+2,26%) qui commence plus tard dans la journée.

Le ⁠climat reste néanmoins marqué ‌par le conflit au Moyen-Orient et par les craintes d'une reprise ⁠de l'inflation due à la hausse des prix du pétrole, le Brent se maintenant ‌au-dessus des 100 dollars le baril.

Les livraisons de brut via le détroit ⁠d'Ormuz restent pratiquement bloquées et les efforts du président américain ⁠Donald Trump pour former ‌une coalition garantissant un passage sûr pour les navires n'ont pour l'instant pas suscité de ​réponse enthousiaste chez ses alliés.

Sur le reste ‌des valeurs, Tesla gagne 2% après que son directeur général Elon Musk a annoncé que le projet Terafab ​du constructeur américain visant à fabriquer des puces d'IA.

Micron, qui doit publier ses résultats mercredi prochain, grimpe de 6,2% à l'ouverture, aidé par la révision à ⁠la hausse de l'objectif de cours par RBC. Le fabricant de semi-conduncteurs a par ailleurs annoncé son intention de construire une deuxième usine de production à Taïwan.

Les valeurs liées au bitcoin se distinguent, Strategy progressant de 5% dans les premiers échanges grâce à la hausse de la cryptomonnaie.

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(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)