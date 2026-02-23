Les changements de recommandations : Icade, Pernod Ricard, Capgemini, Orange, Arcelormittal...

Arcelormittal Industeel (crédit photo : Arcelormittal France )
* ICADE ICAD.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et abaisse son objectif de cours à 25 euros contre 30 euros.
* PERNOD RICARD PERP.PA - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "vendre" contre "conserver".
* CAPGEMINI CAPP.PA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 117 euros contre 143 euros.
* ORANGE ORAN.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 18,5 euros contre 16,5 euros.
* ARCELORMITTAL MT.LU - Barclays relève son objectif de cours à 45 euros contre 39 euros.
* CARREFOUR CARR.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 18,5 euros contre 16,1 euros.
* EIFFAGE FOUG.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 170 euros contre 145 euros.
(Rédaction de Gdansk)
