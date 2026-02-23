 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les changements de recommandations : Icade, Pernod Ricard, Capgemini, Orange, Arcelormittal...
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 09:36

Arcelormittal Industeel (crédit photo : Arcelormittal France )

Arcelormittal Industeel (crédit photo : Arcelormittal France )

* ICADE ICAD.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et abaisse son objectif de cours à 25 euros contre 30 euros.

* PERNOD RICARD PERP.PA - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "vendre" contre "conserver".

* CAPGEMINI CAPP.PA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 117 euros contre 143 euros.

* ORANGE ORAN.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 18,5 euros contre 16,5 euros.

* ARCELORMITTAL MT.LU - Barclays relève son objectif de cours à 45 euros contre 39 euros.

* CARREFOUR CARR.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 18,5 euros contre 16,1 euros.

* EIFFAGE FOUG.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 170 euros contre 145 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
54,5000 EUR Euronext Amsterdam -0,51%
CAPGEMINI
103,7500 EUR Euronext Paris -0,72%
CARREFOUR
15,6850 EUR Euronext Paris +2,45%
EIFFAGE
142,9500 EUR Euronext Paris +0,99%
ICADE
21,2000 EUR Euronext Paris -1,03%
ORANGE
17,6150 EUR Euronext Paris -0,76%
PERNOD RICARD
84,6800 EUR Euronext Paris -2,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/02/2026 à 09:36:53.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les traders travaillent chez CMC Markets dans la City de Londres
    L'Europe ouvre dans le rouge, les nouvelles surtaxes américaines refroidissent le moral
    information fournie par Reuters 23.02.2026 09:43 

    Les principales Bourses européennes sont ‌dans le rouge lundi en début de séance, le président américain Donald Trump ​ayant annoncé une surtaxe mondiale de 15% sur les importations en réponse à la décision de la Cour suprême d'annuler ses droits de douane dits ... Lire la suite

  • Enlèvement fratrie: le procureur appelle les parents à remettre les enfants
    Enlèvement fratrie: le procureur appelle les parents à remettre les enfants
    information fournie par AFP Video 23.02.2026 09:38 

    Le procureur de Bobigny Eric Mathais enjoint la famille du nourrisson de six semaines enlevé jeudi par ses parents à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) avant d'être déposé dans un hôpital de Lille, à remettre les deux enfants encore recherchés aux autorités, ... Lire la suite

  • adidas AG : Sortie du turbo CALL K48FS (+15.96%) (K48FS)
    adidas AG : Sortie du turbo CALL K48FS (+15.96%) (K48FS)
    information fournie par Zonebourse 23.02.2026 09:28 

    (Zonebourse.com) Nous soldons la position sur le turbo CALL Société Générale K48FS portant sur le titre adidas AG à 8.28 EUR. Ce produit dérivé a été conseillé à 7.14 EUR, soit un gain de +15.96%. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli

  • MAUREL ET PROM : Les résistances sont proches
    MAUREL ET PROM : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 23.02.2026 09:26 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank