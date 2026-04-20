Les changements de recommandations : Arkema, Sanofi, Gecina, Medincell

Sanofi-2 (crédit photo : Adobe Stock )

* ARKEMA AKE.PA - Berenberg abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter"; Bernstein relève sa recommandation à "performance du marché" contre "sous-performance".

* SANOFI SASY.PA - Exane BNP Paribas abaisse sa recommandation à "neutre" contre "sur-performance".

* GECINA GFCP.PA - Degroof Petercam abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 77 euros contre 103 euros.

* MEDINCELL MEDCL.PA - Leerink Partners entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "sur-performance" et fixe son objectif de cours à 33 euros.

* VIRIDIEN VIRI.PA - Barclays relève sa recommandation à "sur-pondération" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 200 euros contre 150 euros.

* TECHNIP TE.PA - Barclays relève sa recommandation à "sur-pondération" contre "sous-pondération" et son objectif de cours à 54 euros contre 40,5 euros. Citigroup relève son objectif de cours à 41 euros contre 35 euros.

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Bernstein abaisse son objectif de cours à 185 euros contre 250 euros.

* VALLOUREC VLLP.PA - Barclays relève son objectif de cours à 30 euros contre 26 euros.

* ALSTOM ALSO.PA - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 28 euros contre 34,3 euros.

(Rédaction de Gdansk)