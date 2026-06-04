Matthieu Chabanel reconduit pour 4 ans à la tête de SNCF Réseau

Le PDG de SNCF Réseau Matthieu Chabanel à Biars sur Cere (Lot)le 30 octobre 2025. ( AFP / MATTHIEU RONDEL )

Le PDG de SNCF Réseau Matthieu Chabanel a été reconduit pour 4 ans dans ses fonctions avec notamment pour objectif de poursuivre la modernisation du réseau ferroviaire, a annoncé jeudi le ministère des Transports.

"Depuis sa nomination en octobre 2022, Matthieu Chabanel a su mettre en place les mesures nécessaires pour garantir un haut niveau de service, de performance et de sécurité du réseau ferroviaire", assure le ministère dans un communiqué de presse.

"Pour ce nouveau mandat, Matthieu Chabanel sera chargé de mettre en oeuvre les objectifs fixés dans le projet de contrat de performance 2024-2033 entre l'État et SNCF Réseau" actuellement mis en consultation, ajoute le ministère, détaillant ses missions prioritaires : améliorer la qualité du réseau, continuer à mener les travaux d'adaptation du réseau au changement climatique et assainir les finances de SNCF Réseau.

Diplômé de l'École polytechnique et de l'École des Ponts et Chaussées, Matthieu Chabanel avait rejoint Réseau ferré de France (RFF) en avril 2012 après être notamment passé par le ministère des Transports comme conseiller technique. Il était devenu directeur général adjoint Maintenance et Travaux de SNCF Réseau lorsque la structure avait été créée pour succéder à RFF.

En octobre 2022, après un court passage chez La Poste, il avait été nommé PDG de SNCF Réseau en remplacement de Luc Lallemand.