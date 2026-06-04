Autoroute A69: audience au Conseil d'État sur le recours des opposants le 15 juin

Un opposant au projet de l'A69 membre du collectif "La Voie Est Libre" lors d'une action sur le chantier, à Teulat (Tarn), le 6 mars 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Le Conseil d'État examinera le 15 juin le recours des opposants à l'autoroute A69 Toulouse-Castres, portant sur la validation de l'autorisation du chantier par la cour administrative d'appel de Toulouse, a-t-on appris de sources concordantes.

"Il est l'heure pour le Conseil d'Etat de remettre le Tarn sur le Droit chemin", a affirmé le collectif anti-A69 La Voie est libre (LVEL), dans un communiqué annonçant la date de cette audience, prévue à 14h00 et confirmée à l'AFP par une source au sein de l'institution.

"Le Conseil d'État n'aura d'autre choix que de corriger l'erreur de droit manifeste de la cour d'appel de Toulouse", estime le collectif.

La plus haute juridiction administrative doit statuer sur la légalité de l'arrêt rendu le 30 décembre 2025 par la cour administrative d'appel de Toulouse qui a validé l'autorisation environnementale de ce chantier et permis la poursuite des travaux, toujours en cours entre Haute-Garonne et Tarn.

La cour administrative était revenue sur un jugement du tribunal administratif de Toulouse qui, en février 2025, avait suspendu le projet d'autoroute faute de "raison impérative d'intérêt public majeur" (RIIPM), condition requise pour déroger à la protection des espèces protégées.

Défendu comme un facteur de désenclavement du Tarn et en particulier du bassin urbain formé par les villes de Castres et de Mazamet, au sud du département, le chantier doit s'achever à la mi-octobre, selon le futur concessionnaire Atosca.