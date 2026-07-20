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Les changements de recommandations : Arkema, Air Liquide, Exosens, Sodexo
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 10:39

Air liquide 4 (crédit photo : Air Liquide )

Air liquide 4 (crédit photo : Air Liquide )

* ARKEMA AKE.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et abaisse son objectif de cours à 63 euros contre 83 euros.

* AIR LIQUIDE AIRP.PA - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne", et relève son objectif de cours à 206 euros contre 152,73 euros.

* EXOSENS EXENS.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* SODOEXO EXHO.PA - Goldman Sachs relève son objectif de cours à 54 euros contre 45,50 euros ; RBC relève son objectif de cours à 52 euros contre 45 euros.

(Rédaction de Gdansk)

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54,4500 EUR Euronext Paris 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/07/2026 à 10:39:49.

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