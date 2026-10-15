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Les changements de recommandations : Arcelormittal, Icade, JCDecaux, Alstom...
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 15:14

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Arcelormittal Industeel (crédit photo : Arcelormittal France )

Arcelormittal Industeel (crédit photo : Arcelormittal France )

* ARCELORMITTAL MT.LU - JP Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" et son objectif de cours à 70 euros contre 57 euros.

* ICADE ICAD.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "conserver" et son objectif de cours à 12 euros contre 19 euros.

* JCDECAUX JCDX.PA - Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 30 euros contre 21 euros.

* ALSTOM ALSO.PA - AlphaValue abaisse sa recommandation à "ajouter" contre "acheter" et son objectif de cours à 20,1 euros contre 29,2 euros.

* MERCIALYS MERY.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 10 euros contre 12,5 euros.

* GECINA GFCP.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 75 euros contre 95 euros.

* COVIVIO CVO.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 45 euros contre 54 euros.

* STELLANTIS STLAM.MI - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 4,5 euros contre 5,5 euros.

* CAPGEMINI CAPP.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 150 euros contre 125 euros.

* ARGAN ARGAN.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 71,10 euros contre 79 euros.

(Rédaction de Gdansk)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/10/2026 à 15:14:48.

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