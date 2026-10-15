"Nous donnons en retour" : Marine Le Pen veut suspendre l'aide financière à l'Ukraine, Volodymyr Zelensky souligne que la France "ne peut que gagner" de sa "coopération" avec Kiev

"Madame Le Pen ne maîtrise pas bien certains détails", a estimé le président ukrainien.

Volodymyr Zelensky à New York, aux États-Unis, le 22 septembre 2026. ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

La France profite de l'expérience acquise par l'armée ukrainienne, en échange du soutien financier qu'elle fournit à Kiev, a souligné jeudi 15 octobre Volodymyr Zelensky, réagissant à l'annonce de Marine Le Pen qui a promis de couper l'aide à l'Ukraine si elle était élue présidente. La France "ne peut que gagner" de sa "coopération" avec l'Ukraine, notamment en termes de technologies d'armement, a-t-il martelé.

Candidate à la présidentielle, Marine Le Pen a affirmé mercredi qu'elle "maintiendrait durant six mois" l'aide financière à l'Ukraine si elle est élue présidente en mai 2027, mais qu'au-delà elle "cesserait" le soutien financier car la France n'en a selon elle "plus les moyens" .

"Nous donnons en retour" , a déclaré Volodymyr Zelensky dans un entretien au Financial Times publié jeudi, estimant que "Madame Le Pen ne maîtrise pas bien certains détails".

"L'expérience de notre armée sur le plan technologique est très importante pour nos partenaires (...) Et l'industrie française ne peut qu'y gagner grâce à ces technologies, cette coopération et cette coproduction", souligne-t-il.

"Gagnant-gagnant"

Le dirigeant ukrainien évoque l'exemple des systèmes franco-italiens de défense antiaérienne SAMP/T, auxquels "beaucoup de modifications" ont été apportées face à la réalité du terrain ukrainien, ainsi que les missiles franco-britanniques de croisière longue portée Scalp/Storm Shadow.

"À mon sens, c'est gagnant‑gagnant. Pour nous, nous n'avons pas d'alternative: nous devons nous battre. Mais pour l'Europe, c'est encore plus un gain, car elle obtient la sécurité, et elle acquiert cette expérience" .

Avant la guerre, "toute l'Europe (...) a dépensé des milliards pour des chars, des blindés, énormément de munitions et de matériels qui ne sont plus utiles après ces deux dernières années. Notre expérience donne l'expérience de cette guerre aux pays qui, eux, n'auront pas à dépenser des milliards pour les chars, etc.", ajoute Volodymyr Zelensky, selon qui "le prix à payer n'est pas aussi élevé que celui des vies humaines".

Selon des chiffres du Kiel Institute allemand, la France a versé 27 milliards d'euros à Kiev depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 . Cette somme se décompose en 7,9 milliards d'euros d'aide bilatérale et 19 milliards à travers ses contributions aux aides européennes.