Les changements de recommandation US : Apple, Kaiser Aluminum, Reliance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Apple, Kaiser Aluminum et Reliance.

POINTS FORTS

* American Express Company AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 360 à 365 dollars

* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 410 $ à 428 $

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 263,66 $ à 270,62 $

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Reliance Inc RS.N : KeyBanc relève son objectif de cours de 421,00 $ à 437,00 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 1St Source Corporation SRCE.O : KBW relève son objectif de cours de 82 $ à 92 $

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 4 $ à 1,5 $

* Accelevation Holdings Corp ACCV.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* Accelevation Holdings Corp ACCV.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $

* Amerant Bancorp Inc AMTB.N : Raymond James relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $

* American Express Company AXP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 382 $ à 369 $

* American Express Company AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 360 $ à 365 $

* American Express Company AXP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 405 $ à 415 $

* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 410 $ à 428 $

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 263,66 $ à 270,62 $

* Ares Management Corporation ARES.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 153 $ à 155 $

* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $

* Avepoint Inc AVPT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 16 $ à 20 $

* Avista Corporation AVA.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $

* Axon Enterprise Inc AXON.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 825 $ à 800 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 258 $ à 238 $

* Banner Corp BANR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 71 $ à 70 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : Needham relève son objectif de cours de 15 $ à 22 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 75 $ à

68 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »

* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 77 $ à 95 $

* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 82 $ à 78 $

* Caci International Inc CACI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 700 $ à 725 $

* Caci International Inc CACI.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 180 $ à 120 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « conserver »;

objectif de cours: 120 $

* Chemung Financial Corp CHMG.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 95 $ à 96 $

* Cipher Digital Inc CIFR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 12 $

* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 95 $ à 102 $

* Cognizant CTSH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 78 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 148 $ à 189 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Stephens relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 170 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 16 $

* Crowdstrike CRWD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 260 $ à 290 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 100 $ à 107 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 100 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève son objectif de cours de 90 $ à 98 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 92 $ à 102 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 91 $ à 97 $

* DTE Energy Company DTE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 152 $

* Dynatrace, Inc DT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 62 $ à 68 $

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 34 $

* Eastern Bankshares Inc EBC.O : KBW relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 219 $ à 228 $

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 68 $ à 64 $

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à «

surpondérer »

* Equifax Inc EFX.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »;

relève son objectif de cours de 177 $ à 189 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : Jonestrading abaisse sa recommandation à « conserver »

* Fair Isaac Corporation FICO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 530 $ à 900 $

* Farmers & Merchants Bancorp Inc FMAO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 36 $ à 39 $

* First American Financial Corp FAF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 82 $ à 79 $

* First American Financial Corp FAF.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Stephens relève son objectif de cours de 72 $ à 74 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 2 300 $ à 2 550 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 2 300,00 $ à 2 200,00 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW relève son objectif de cours de 2 300 $ à 2 500 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 2 430,00 $ à 2 730,00 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 67 $ à 65 $

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 41 $ à 44 $

* First Merchants Corporation FRME.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 46 $ à 47 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11,50 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14,50 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 76 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 29 $

* GE Aerospace GE.N : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 392 $ à 310 $

* GE Aerospace GE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 435 $ à 425 $

* Gen Digital Inc GEN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $

* Gentex Corporation GNTX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* Gevo Inc GEVO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1,70 $ à 1,20 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève son objectif de cours de 55 $ à 56 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 60 $ à 63 $

* Globe Life Inc GL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 166 $ à 161 $

* Globe Life Inc GL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 190 $ à 182 $

* Heritage Financial Corp HFWA.O : KBW relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Hershey HSY.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 250 $ à 210 $

* Hexcel Corporation HXL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $

* Hexcel Corporation HXL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 98 $ à 90 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 140 $ à 90 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Ionic Digital Inc IOND.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 74 $

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 146 $ à 140 $

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : RBC relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $

* Lexicon Pharmaceuticals Inc LXRX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 2,18 $ à 1,69 $

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 44 $ à 41 $

* LKQ Corp LKQ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* LKQ Corp LKQ.O : Roth MKM passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 35 $ à 18 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 600 $ à 620 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 595 $ à 615 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 620,00 $ à 665,00 $

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Moderna MRNA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $

* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 167 $ à 230 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 212 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 41 $

* Monster Beverage Corporation MNST.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 49,50 $ à 49 $

* Newmont NEM.N : La Banque Nationale du Canada abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 580 $ à 585 $

* Northrop Grumman NOC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 600 $ à 605 $

* Oklo Inc OKLO.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours:

26 dollars

* Omnicom Group Inc OMC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 88 $ à 87 $

* P&G PG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 145 $ à 167 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 125 $ à 127 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 109 $ à 103 $

* QCR Holdings Inc QCRH.O : Stephens relève son objectif de cours de 107 $ à 110 $

* Range Resources Corporation RRC.N : Gerdes Energy Research passe de « acheter » à « neutre »

* Range Resources Corporation RRC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $

* Reliance Inc RS.N : KeyBanc relève son objectif de cours de 421,00 $ à 437,00 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 13 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : KBW relève son objectif de cours de 52 $ à 55 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 53 $ à 56 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Sallie Mae SLM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : KBW relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Slb SLB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 63 $ à 65 $

* Sonoco Products Company SON.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 59 $

* Standardaero Inc SARO.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 63 $ à 59 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste de valeurs phares pour les États-Unis

* Terawulf Inc WULF.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 15 $

* The Progressive Corporation PGR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 266 $ à 262 $

* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : Stephens relève son objectif de cours de 49 $ à 50 $

* Tompkins Financial Corp TMP.A : KBW relève son objectif de cours de 105 $ à 107 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : Stephens relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* United Bankshares Inc UBSI.O : KBW relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $

* Universal Insurance Holdings Inc UVE.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $

* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte recommandation d'achat

» à « surperformer »

* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $

* Viatris Inc VTRS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Wsfs Financial Corporation WSFS.O : KBW relève son objectif de cours de 89 $ à 91 $

* Wsfs Financial Corporation WSFS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 89 $ à 90 $

* Zscaler Inc ZS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 240 $ à 285 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 52 $