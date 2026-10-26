Les changements de recommandation US : Apple, Kaiser Aluminum, Reliance

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Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Apple, Kaiser Aluminum et Reliance.
POINTS FORTS
* American Express Company AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 360 à 365 dollars
* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 410 $ à 428 $
* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 263,66 $ à 270,62 $
* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Reliance Inc RS.N : KeyBanc relève son objectif de cours de 421,00 $ à 437,00 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 1St Source Corporation SRCE.O : KBW relève son objectif de cours de 82 $ à 92 $
* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 4 $ à 1,5 $
* Accelevation Holdings Corp ACCV.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »
* Accelevation Holdings Corp ACCV.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $
* Amerant Bancorp Inc AMTB.N : Raymond James relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $
* American Express Company AXP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 382 $ à 369 $
* American Express Company AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 360 $ à 365 $
* American Express Company AXP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 405 $ à 415 $
* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 410 $ à 428 $
* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 263,66 $ à 270,62 $
* Ares Management Corporation ARES.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 153 $ à 155 $
* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $
* Avepoint Inc AVPT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 16 $ à 20 $
* Avista Corporation AVA.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $
* Axon Enterprise Inc AXON.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 825 $ à 800 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 258 $ à 238 $
* Banner Corp BANR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 71 $ à 70 $
* Better Home & Finance Holding BETR.O : Needham relève son objectif de cours de 15 $ à 22 $
* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 75 $ à
68 $
* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »
* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 77 $ à 95 $
* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 82 $ à 78 $
* Caci International Inc CACI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 700 $ à 725 $
* Caci International Inc CACI.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »
* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $
* Centrus Energy Corp LEU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 180 $ à 120 $
* Centrus Energy Corp LEU.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « conserver »;
objectif de cours: 120 $
* Chemung Financial Corp CHMG.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 95 $ à 96 $
* Cipher Digital Inc CIFR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 12 $
* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 95 $ à 102 $
* Cognizant CTSH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 78 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 148 $ à 189 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : Stephens relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Commvault Systems Inc CVLT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 170 $
* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 16 $
* Crowdstrike CRWD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 260 $ à 290 $
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 100 $ à 107 $
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 100 $
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève son objectif de cours de 90 $ à 98 $
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 92 $ à 102 $
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 91 $ à 97 $
* DTE Energy Company DTE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 152 $
* Dynatrace, Inc DT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 62 $ à 68 $
* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 34 $
* Eastern Bankshares Inc EBC.O : KBW relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 219 $ à 228 $
* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 68 $ à 64 $
* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à «
surpondérer »
* Equifax Inc EFX.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »;
relève son objectif de cours de 177 $ à 189 $
* Eyepoint Inc EYPT.O : Jonestrading abaisse sa recommandation à « conserver »
* Fair Isaac Corporation FICO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 530 $ à 900 $
* Farmers & Merchants Bancorp Inc FMAO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 36 $ à 39 $
* First American Financial Corp FAF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 82 $ à 79 $
* First American Financial Corp FAF.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Stephens relève son objectif de cours de 72 $ à 74 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 2 300 $ à 2 550 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 2 300,00 $ à 2 200,00 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW relève son objectif de cours de 2 300 $ à 2 500 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 2 430,00 $ à 2 730,00 $
* First Hawaiian Inc FHB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $
* First Hawaiian Inc FHB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $
* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 67 $ à 65 $
* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 41 $ à 44 $
* First Merchants Corporation FRME.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 46 $ à 47 $
* Flagstar Bank, National Association FLG.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $
* Flagstar Bank, National Association FLG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $
* Flagstar Bank, National Association FLG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11,50 $
* Flagstar Bank, National Association FLG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14,50 $
* Flagstar Bank, National Association FLG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $
* Flagstar Bank, National Association FLG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $
* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 76 $
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 29 $
* GE Aerospace GE.N : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 392 $ à 310 $
* GE Aerospace GE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 435 $ à 425 $
* Gen Digital Inc GEN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $
* Gentex Corporation GNTX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $
* Gevo Inc GEVO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1,70 $ à 1,20 $
* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève son objectif de cours de 55 $ à 56 $
* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 60 $ à 63 $
* Globe Life Inc GL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 166 $ à 161 $
* Globe Life Inc GL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 190 $ à 182 $
* Heritage Financial Corp HFWA.O : KBW relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $
* Hershey HSY.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 250 $ à 210 $
* Hexcel Corporation HXL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $
* Hexcel Corporation HXL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 98 $ à 90 $
* Hut 8 Corp HUT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 140 $ à 90 $
* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Ionic Digital Inc IOND.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 74 $
* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 146 $ à 140 $
* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : RBC relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $
* Lexicon Pharmaceuticals Inc LXRX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 2,18 $ à 1,69 $
* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 44 $ à 41 $
* LKQ Corp LKQ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $
* LKQ Corp LKQ.O : Roth MKM passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 35 $ à 18 $
* Lockheed Martin Corporation LMT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 600 $ à 620 $
* Lockheed Martin Corporation LMT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 595 $ à 615 $
* Lockheed Martin Corporation LMT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 620,00 $ à 665,00 $
* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $
* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $
* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $
* Moderna MRNA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $
* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 167 $ à 230 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 212 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 41 $
* Monster Beverage Corporation MNST.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 49,50 $ à 49 $
* Newmont NEM.N : La Banque Nationale du Canada abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $
* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 580 $ à 585 $
* Northrop Grumman NOC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 600 $ à 605 $
* Oklo Inc OKLO.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours:
26 dollars
* Omnicom Group Inc OMC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 88 $ à 87 $
* P&G PG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 145 $ à 167 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 125 $ à 127 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 109 $ à 103 $
* QCR Holdings Inc QCRH.O : Stephens relève son objectif de cours de 107 $ à 110 $
* Range Resources Corporation RRC.N : Gerdes Energy Research passe de « acheter » à « neutre »
* Range Resources Corporation RRC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $
* Reliance Inc RS.N : KeyBanc relève son objectif de cours de 421,00 $ à 437,00 $
* Riot Platforms Inc RIOT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 13 $
* S&T Bancorp Inc STBA.O : KBW relève son objectif de cours de 52 $ à 55 $
* S&T Bancorp Inc STBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 53 $ à 56 $
* Sailpoint Inc SAIL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $
* Sallie Mae SLM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $
* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : KBW relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $
* Slb SLB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 63 $ à 65 $
* Sonoco Products Company SON.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 59 $
* Standardaero Inc SARO.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $
* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 63 $ à 59 $
* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste de valeurs phares pour les États-Unis
* Terawulf Inc WULF.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 15 $
* The Progressive Corporation PGR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 266 $ à 262 $
* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : Stephens relève son objectif de cours de 49 $ à 50 $
* Tompkins Financial Corp TMP.A : KBW relève son objectif de cours de 105 $ à 107 $
* Tractor Supply Company TSCO.O : Stephens relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $
* United Bankshares Inc UBSI.O : KBW relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $
* Universal Insurance Holdings Inc UVE.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $
* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte recommandation d'achat
» à « surperformer »
* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $
* Viatris Inc VTRS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $
* Wsfs Financial Corporation WSFS.O : KBW relève son objectif de cours de 89 $ à 91 $
* Wsfs Financial Corporation WSFS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 89 $ à 90 $
* Zscaler Inc ZS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 240 $ à 285 $
* Zymeworks Inc ZYME.O : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 52 $
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