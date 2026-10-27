La Jordanie frappe la Syrie après l'attaque contre une église

Une vitre brisée de l'église du village de Hammoud, dans le sud de la Jordanie, après une attaque, le 23 octobre 2026 ( AFP / - )

La Jordanie a mené lundi des frappes qui ont fait au moins six morts dans le sud de la Syrie, visant selon elle des cibles "terroristes" après une attaque meurtrière contre une église du royaume attribuée à des islamistes.

Les autorités jordaniennes ont promis de réagir avec fermeté à cette attaque sans précédent contre les chrétiens du royaume, survenue vendredi dans une église orthodoxe grecque, où des hommes armés ont ouvert le feu lors de funérailles et tué neuf personnes, avant de prendre la fuite.

Après avoir annoncé l'arrestation des trois assaillants lundi au petit matin, elles ont indiqué dans la soirée avoir mené des frappes aériennes dans le sud de la Syrie. Ces opérations ont "détruit plusieurs positions terroristes" et tué ou blessé "de nombreux membres" de ces organisations liées, selon l'armée jordanienne, aux auteurs de l'attaque.

Côté syrien, les autorités sanitaires de la province de Daraa (sud-ouest) ont fait état de "six martyrs dont trois enfants et une femme".

De son côté, la Défense civile syrienne a confirmé ce bilan de six morts et ajouté qu'une autre frappe dans la province voisine de Soueida avait tué un homme.

"Aucune coordination préalable avec le côté syrien n'a été enregistrée concernant l'opération militaire", a indiqué un communiqué du gouvernement syrien diffusé par l'agence Sana.

En conséquence, l'autorité syrienne des frontières et des douanes a annoncé la fermeture du principal poste-frontière avec la Jordanie, connu sous le nom de Nassib côté syrien et de Jaber côté jordanien, "en raison des circonstances actuelles", et a suspendu tout "trafic de passagers et commercial dans les deux sens".

Avec neuf morts et 25 blessés, l'attaque de l'église Saint-Georges, dans le village de Hammoud (sud), a été vivement dénoncée par les autorités de Jordanie, où les chrétiens représentent environ 3 % des 11 millions d'habitants, majoritairement sunnites.

"Ce pays doit rester une oasis de sécurité et de stabilité", a insisté le directeur de la Sécurité publique, Abdallah Maaytah, après l'annonce de l'arrestation de trois suspects lundi matin.

Les hommes, membres d'une même famille et qualifiés de "terroristes", ont été arrêtés dans une maison abandonnée du gouvernorat de Karak, dont dépend Hammoud, où ils s'étaient retranchés.

"Idéologies obscurantistes"

"Deux sont frères et le troisième est leur beau-frère. Tous adhèrent à l'idéologie takfiriste (islamisme extrémiste)", a précisé Abdallah Maaytah, lors d'une conférence de presse.

Les obsèques de personnes tuées lors d'une attaque contre une église, à Hammoud, dans le sud de la Jordanie, le 25 octobre 2026 ( AFP / Ahmad SHOURA )

Blessés dans des échanges de tirs avec les forces de l'ordre lors de leur arrestation, ils ont été hospitalisés.

Des armes et "une importante quantité de munitions" ont été saisies à leur domicile, a précisé le responsable.

Selon le ministre de l'Intérieur Mazen Al-Faraya, "rien n'indique qu'ils aient eu des contacts avec l'extérieur ou collaboré avec des parties étrangères".

Le gouvernorat de Karak, qui compte environ 375.000 habitants, abrite une importante communauté chrétienne.

Dénonçant un "attentat terroriste", le roi Abdallah II avait promis vendredi que les auteurs seraient soumis aux peines "les plus sévères".

"Nous avions promis que les terroristes n'échapperaient pas à la justice et qu'aucun défenseur d'idéologies obscurantistes divisant les Jordaniens ne serait toléré", a écrit le monarque dans un nouveau message sur X.

En Jordanie, le meurtre est passible de la peine de mort par pendaison.

Affichant la même inflexibilité, le ministre chargé de la Communication gouvernementale, Mohammad al-Momani, a assuré que les autorités étaient "prêtes à frapper d'une main de fer, sans pitié ni indulgence, quiconque tenterait de porter atteinte à la sécurité de la Jordanie".