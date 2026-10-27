Les changements de reco US : Clearwater Paper, Molina Healthcare, Qualys

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Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Clearwater Paper, Molina Healthcare et Qualys.

POINTS FORTS

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le marché »

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $

* Ollie'S Bargain Outlet Holdings, Inc. OLLI.O : RBC relève son objectif de cours de 124 $ à 125 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 235 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 1St Source Corporation SRCE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Abbott ABT.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Acnb Corp ACNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 71 $ à 72 $

* Agilysys Inc AGYS.O : Needham relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Agilysys Inc AGYS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Agilysys, Inc. AGYS.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 118 $ à 135 $

* Airbnb Inc. ABNB.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 190 $ à 210 $

* Almonty Industries Inc. ALM.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Alpine Income Property Trust Inc PINE.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* American Express Company AXP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 340 $ à 335 $

* Amkor Technology, Inc. AMKR.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 46 $ à 41 $

* Amkor Technology, Inc. AMKR.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 72 $ à 53 $

* Amkor Technology, Inc. AMKR.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 70,00 $ à 63,00 $

* Amkor Technology, Inc. AMKR.O : Needham abaisse son objectif de cours de 90 $ à 55 $

* Apollo APO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 134 $ à 124 $

* Ares Management Corporation ARES.N : BMO abaisse son objectif de cours de 134 $ à 130 $

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 18 $ à 21 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* AT&T T.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Badger Meter, Inc. BMI.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : KBW abaisse son objectif de cours de 85 $ à 78 $

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Beacon Financial Corporation BBT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $

* Bellring Brands, Inc. BRBR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 85 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30,5 $

* Broadcom Inc AVGO.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Broadcom Inc AVGO.O : D.A. Davidson passe de « neutre » à « acheter »

* Burlington Stores, Inc. BURL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 365 $ à 344 $

* Business First Bancshares Inc BFST.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 35 $ à 39 $

* Business First Bancshares Inc BFST.O : Raymond James relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Business First Bancshares Inc BFST.O : Stephens relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 715 $ à 725 $

* Cadence Design Systems, Inc. CDNS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 405 $ à 420 $

* Cadence Design Systems, Inc. CDNS.O : Needham relève son objectif de cours de 400 $ à 430 $

* Cadence Design Systems, Inc. CDNS.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 420 $ à 425 $

* Caredx, Inc. CDNA.O : BTIG relève son objectif de cours de 74 $ à 81 $

* Caris Life Sciences, Inc. CAI.O : BTIG relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $

* Carlyle Group Inc CG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 56 $ à 46 $

* Centuri Holdings, Inc. CTRI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $

* Chemung Financial Corp CHMG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 87 $ à 90 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 139 $ à 132 $

* City Holding Co CHCO.O : KBW relève son objectif de cours de 145 $ à 147 $

* City Holding Co CHCO.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 128 $ à 125 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 21 $ à 20 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 20 $ à 17 $

* Clearway Energy CWEN.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $

* Cnb Financial Corp CCNE.O : Raymond James relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $

* Cognizant CTSH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 51,00 $ à 70,00 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 36 $ à 37 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Conocophillips COP.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 157 $

* Constellation Energy CEG.O : Barclays relève son objectif de cours de 324 $ à 345 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 368 $ à 374 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 125 $ à 75 $

* Dariohealth Corp DRIO.O : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 6 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 90 $

* Dycom Industries Inc DY.N : Oppenheimer lance la couverture avec une recommandation « Perform »

* Dynatrace, Inc DT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Dyne Therapeutics, Inc. DYN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 37 $ à 41 $

* Elevance Health, Inc. ELV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 473 $ à 492 $

* Energous Corporation WATT.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 15 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 140 $

* EQT Corporation EQT.N : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 1 $ à 78 $

* EQT Corporation EQT.N : Stephens relève son objectif de cours de 71 $ à 75 $

* EQT Corporation EQT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 79 $ à 71 $

* Evergy, Inc. EVRG.O : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 97 dollars

* Fair Isaac Corporation FICO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 063 $ à 986 $

* Ferguson Enterprises Inc. FERG.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 285 $ à 288 $

* First Bancorp FBP.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $

* Fiserv Inc FISV.O : BMO abaisse son objectif de cours de 50 $ à 48 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Forgent Power Solutions, Inc. FPS.N : Clear Street lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 58 dollars

* Fox Corp FOXA.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « US 1 »

* Fulton Financial Corporation FULT.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 26 $ à 25 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Stephens relève son objectif de cours de 53 $ à 54 $

* Guardant Health, Inc. GH.O : BTIG relève son objectif de cours de 195 $ à 210 $

* Hbt Financial Inc HBT.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 37 $ à 39 $

* Hbt Financial Inc HBT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $

* Hbt Financial Inc HBT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* Heartland Express, Inc. HTLD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* Hexcel Corporation HXL.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 92 $ à 90 $

* HF Sinclair Corporation DINO.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 152 $

* Innovex International Inc INVX.N : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « neutre »

* Innovex International Inc INVX.N : JP Morgan fixe un objectif de cours de 33 $

* Investar Holding Corp ISTR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 32,5 $ à 31 $

* Investar Holding Corp ISTR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 32,50 $ à 31 $

* JetBlue Airways Corp. JBLU.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 4 $ à 3 $

* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : La Scotiabank relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* KKR KKR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 118 $ à 109 $

* Lakeland Financial Corp LKFN.O : KBW relève son objectif de cours de 63 $ à 64 $

* Lattice Semiconductor LSCC.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 175 $ à 125 $

* Life Time Group Holdings, Inc. LTH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 64 $ à 68 $

* Lifestance Health Group, Inc. LFST.O : Jefferies relève son objectif de cours de 15 $ à 15,50 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 25 $

* Lkq Corp. LKQ.O : Barclays passe de « neutral » à « surpondérer »

* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Mama'S Creations Inc MAMA.O : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 19 $

* Match Group MTCH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 45 $ à 52 $

* Meta META.O : New Street Research relève son objectif de cours de 700 $ à 775 $

* Miami International Holdings, Inc. MIAX.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 62 $ à 60 $

* Microsoft MSFT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 540 $ à 630 $

* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 42 $ à 40 $

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : Stephens relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Moderna MRNA.O : William Blair abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Moelis & Company MC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 68 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une note « Surperformance »

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Oppenheimer fixe un objectif de cours de 15 $

* Natera, Inc. NTRA.O : BTIG relève son objectif de cours de 320 $ à 430 $

* Nb Bancorp Inc NBBK.O : KBW abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Newmont NEM.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 149 $ à 148 $

* Northwest Natural Holding Company NWN.N : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 54 dollars

* NRG Energy Inc NRG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 204 $ à 163 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Piper Sandler lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours à 69 $

* Ollie'S Bargain Outlet Holdings, Inc. OLLI.O : RBC relève son objectif de cours de 124 $ à 125 $

* Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 225 $ à 260 $

* Paycom Software, Inc. PAYC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 194 $ à 279 $

* Paycom Software, Inc. PAYC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 300 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Citigroup relève son objectif de cours de 168 $ à 208 $

* PBF Energy Inc. PBF.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 94 $

* Performance Food Group Company PFGC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 144 $ à 127 $

* Ppl Corp PPL.N : Truist Securities lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 41 $

* Primis Financial Corp FRST.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 107 $ à 106 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 235 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 945 $ à 960 $

* Rambus Inc. RMBS.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 100 $ à 103 $

* Range Resources Corporation RRC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 52 $ à 67 $

* Rapid7, Inc. RPD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 12 $ à 16 $

* Rithm Capital Corp. RITM.N : KBW relève son objectif de cours de 12,5 $ à 13 $

* River City Bank RCBC.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours à 61 $

* River City Bank RCBC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 56 $ à 60 $

* Ross Stores Inc ROST.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 265 $ à 258 $

* Sharkninja, Inc. SN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 205 $ à 230 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 47 $ à 48,50 $

* Simpson Manufacturing Co., Inc. SSD.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 212 $ à 203 $

* Simpson Manufacturing Co., Inc. SSD.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 215 $ à 205 $

* SpaceX SPCX.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « US 1 »

* SpaceX SPCX.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 235 $ à 250 $

* Sphere Entertainment Co. SPHR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 170,00 $ à 150,00 $

* Surgery Partners, Inc. SGRY.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »; relève son objectif de cours de 19 $ à 23,5 $

* Surgery Partners, Inc. SGRY.O : Stonex abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Sysco SYY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 86 $ à 87 $

* Take-Two Interactive TTWO.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 368,00 $ à 330,00 $

* Talen Energy Corporation TLN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 408 $ à 387 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 45 $

* Tesla Inc TSLA.O : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 345 $ à 390 $

* The Greenbrier Companies, Inc. GBX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 175 $ à 170 $

* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 53 $ à 50 $

* TPG Inc TPG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 56 $ à 52 $

* UGI Corporation UGI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 43 $ à 44 $

* UnitedHealth UNH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 529,00 $ à 531,00 $

* UnitedHealth Group Incorporated UNH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 526 $ à 487 $

* US Foods Holding Corp. USFD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 124 $ à 120 $

* US Physical Therapy Inc USPH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 96 $ à 101 $

* Uscb Financial Holdings Inc USCB.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Stephens relève son objectif de cours de 16,5 $ à 17,5 $

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Stephens passe de « surpondérer » à « neutre »

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 56 $ à 49,75 $

* Verizon VZ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Verizon VZ.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 56 $ à 55 $

* Verizon Communications Inc. VZ.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 30,00 $ à 25,00 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : D.A. Davidson abaisse son cours-cible de 31 $ à 27 $

* Xencor, Inc. XNCR.O : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Xencor, Inc. XNCR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 33 $ à 40 $

* Xencor, Inc. XNCR.O : RBC relève son objectif de cours de 20 $ à 43 $

* Xencor, Inc. XNCR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 29 $ à 40 $

* Xencor, Inc. XNCR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 44 $