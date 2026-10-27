 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les changements de reco US : Clearwater Paper, Molina Healthcare, Qualys
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 13:50

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Clearwater Paper, Molina Healthcare et Qualys.

POINTS FORTS

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le marché »

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $

* Ollie'S Bargain Outlet Holdings, Inc. OLLI.O : RBC relève son objectif de cours de 124 $ à 125 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 235 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 1St Source Corporation SRCE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Abbott ABT.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Acnb Corp ACNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 71 $ à 72 $

* Agilysys Inc AGYS.O : Needham relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Agilysys Inc AGYS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Agilysys, Inc. AGYS.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 118 $ à 135 $

* Airbnb Inc. ABNB.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 190 $ à 210 $

* Almonty Industries Inc. ALM.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Alpine Income Property Trust Inc PINE.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* American Express Company AXP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 340 $ à 335 $

* Amkor Technology, Inc. AMKR.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 46 $ à 41 $

* Amkor Technology, Inc. AMKR.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 72 $ à 53 $

* Amkor Technology, Inc. AMKR.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 70,00 $ à 63,00 $

* Amkor Technology, Inc. AMKR.O : Needham abaisse son objectif de cours de 90 $ à 55 $

* Apollo APO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 134 $ à 124 $

* Ares Management Corporation ARES.N : BMO abaisse son objectif de cours de 134 $ à 130 $

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 18 $ à 21 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* AT&T T.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Badger Meter, Inc. BMI.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : KBW abaisse son objectif de cours de 85 $ à 78 $

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Beacon Financial Corporation BBT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $

* Bellring Brands, Inc. BRBR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 85 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30,5 $

* Broadcom Inc AVGO.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Broadcom Inc AVGO.O : D.A. Davidson passe de « neutre » à « acheter »

* Burlington Stores, Inc. BURL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 365 $ à 344 $

* Business First Bancshares Inc BFST.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 35 $ à 39 $

* Business First Bancshares Inc BFST.O : Raymond James relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Business First Bancshares Inc BFST.O : Stephens relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 715 $ à 725 $

* Cadence Design Systems, Inc. CDNS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 405 $ à 420 $

* Cadence Design Systems, Inc. CDNS.O : Needham relève son objectif de cours de 400 $ à 430 $

* Cadence Design Systems, Inc. CDNS.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 420 $ à 425 $

* Caredx, Inc. CDNA.O : BTIG relève son objectif de cours de 74 $ à 81 $

* Caris Life Sciences, Inc. CAI.O : BTIG relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $

* Carlyle Group Inc CG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 56 $ à 46 $

* Centuri Holdings, Inc. CTRI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $

* Chemung Financial Corp CHMG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 87 $ à 90 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 139 $ à 132 $

* City Holding Co CHCO.O : KBW relève son objectif de cours de 145 $ à 147 $

* City Holding Co CHCO.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 128 $ à 125 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 21 $ à 20 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 20 $ à 17 $

* Clearway Energy CWEN.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $

* Cnb Financial Corp CCNE.O : Raymond James relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $

* Cognizant CTSH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 51,00 $ à 70,00 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 36 $ à 37 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Conocophillips COP.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 157 $

* Constellation Energy CEG.O : Barclays relève son objectif de cours de 324 $ à 345 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 368 $ à 374 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 125 $ à 75 $

* Dariohealth Corp DRIO.O : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 6 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 90 $

* Dycom Industries Inc DY.N : Oppenheimer lance la couverture avec une recommandation « Perform »

* Dynatrace, Inc DT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Dyne Therapeutics, Inc. DYN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 37 $ à 41 $

* Elevance Health, Inc. ELV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 473 $ à 492 $

* Energous Corporation WATT.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 15 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 140 $

* EQT Corporation EQT.N : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 1 $ à 78 $

* EQT Corporation EQT.N : Stephens relève son objectif de cours de 71 $ à 75 $

* EQT Corporation EQT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 79 $ à 71 $

* Evergy, Inc. EVRG.O : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 97 dollars

* Fair Isaac Corporation FICO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 063 $ à 986 $

* Ferguson Enterprises Inc. FERG.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 285 $ à 288 $

* First Bancorp FBP.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $

* Fiserv Inc FISV.O : BMO abaisse son objectif de cours de 50 $ à 48 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Forgent Power Solutions, Inc. FPS.N : Clear Street lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 58 dollars

* Fox Corp FOXA.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « US 1 »

* Fulton Financial Corporation FULT.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 26 $ à 25 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Stephens relève son objectif de cours de 53 $ à 54 $

* Guardant Health, Inc. GH.O : BTIG relève son objectif de cours de 195 $ à 210 $

* Hbt Financial Inc HBT.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 37 $ à 39 $

* Hbt Financial Inc HBT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $

* Hbt Financial Inc HBT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* Heartland Express, Inc. HTLD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* Hexcel Corporation HXL.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 92 $ à 90 $

* HF Sinclair Corporation DINO.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 152 $

* Innovex International Inc INVX.N : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « neutre »

* Innovex International Inc INVX.N : JP Morgan fixe un objectif de cours de 33 $

* Investar Holding Corp ISTR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 32,5 $ à 31 $

* Investar Holding Corp ISTR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 32,50 $ à 31 $

* JetBlue Airways Corp. JBLU.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 4 $ à 3 $

* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : La Scotiabank relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* KKR KKR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 118 $ à 109 $

* Lakeland Financial Corp LKFN.O : KBW relève son objectif de cours de 63 $ à 64 $

* Lattice Semiconductor LSCC.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 175 $ à 125 $

* Life Time Group Holdings, Inc. LTH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 64 $ à 68 $

* Lifestance Health Group, Inc. LFST.O : Jefferies relève son objectif de cours de 15 $ à 15,50 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 25 $

* Lkq Corp. LKQ.O : Barclays passe de « neutral » à « surpondérer »

* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Mama'S Creations Inc MAMA.O : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 19 $

* Match Group MTCH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 45 $ à 52 $

* Meta META.O : New Street Research relève son objectif de cours de 700 $ à 775 $

* Miami International Holdings, Inc. MIAX.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 62 $ à 60 $

* Microsoft MSFT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 540 $ à 630 $

* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 42 $ à 40 $

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : Stephens relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Moderna MRNA.O : William Blair abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Moelis & Company MC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 68 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une note « Surperformance »

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Oppenheimer fixe un objectif de cours de 15 $

* Natera, Inc. NTRA.O : BTIG relève son objectif de cours de 320 $ à 430 $

* Nb Bancorp Inc NBBK.O : KBW abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Newmont NEM.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 149 $ à 148 $

* Northwest Natural Holding Company NWN.N : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 54 dollars

* NRG Energy Inc NRG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 204 $ à 163 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Piper Sandler lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours à 69 $

* Ollie'S Bargain Outlet Holdings, Inc. OLLI.O : RBC relève son objectif de cours de 124 $ à 125 $

* Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 225 $ à 260 $

* Paycom Software, Inc. PAYC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 194 $ à 279 $

* Paycom Software, Inc. PAYC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 300 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Citigroup relève son objectif de cours de 168 $ à 208 $

* PBF Energy Inc. PBF.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 94 $

* Performance Food Group Company PFGC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 144 $ à 127 $

* Ppl Corp PPL.N : Truist Securities lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 41 $

* Primis Financial Corp FRST.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 107 $ à 106 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 235 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 945 $ à 960 $

* Rambus Inc. RMBS.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 100 $ à 103 $

* Range Resources Corporation RRC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 52 $ à 67 $

* Rapid7, Inc. RPD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 12 $ à 16 $

* Rithm Capital Corp. RITM.N : KBW relève son objectif de cours de 12,5 $ à 13 $

* River City Bank RCBC.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours à 61 $

* River City Bank RCBC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 56 $ à 60 $

* Ross Stores Inc ROST.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 265 $ à 258 $

* Sharkninja, Inc. SN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 205 $ à 230 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 47 $ à 48,50 $

* Simpson Manufacturing Co., Inc. SSD.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 212 $ à 203 $

* Simpson Manufacturing Co., Inc. SSD.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 215 $ à 205 $

* SpaceX SPCX.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « US 1 »

* SpaceX SPCX.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 235 $ à 250 $

* Sphere Entertainment Co. SPHR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 170,00 $ à 150,00 $

* Surgery Partners, Inc. SGRY.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »; relève son objectif de cours de 19 $ à 23,5 $

* Surgery Partners, Inc. SGRY.O : Stonex abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Sysco SYY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 86 $ à 87 $

* Take-Two Interactive TTWO.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 368,00 $ à 330,00 $

* Talen Energy Corporation TLN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 408 $ à 387 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 45 $

* Tesla Inc TSLA.O : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 345 $ à 390 $

* The Greenbrier Companies, Inc. GBX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 175 $ à 170 $

* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 53 $ à 50 $

* TPG Inc TPG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 56 $ à 52 $

* UGI Corporation UGI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 43 $ à 44 $

* UnitedHealth UNH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 529,00 $ à 531,00 $

* UnitedHealth Group Incorporated UNH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 526 $ à 487 $

* US Foods Holding Corp. USFD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 124 $ à 120 $

* US Physical Therapy Inc USPH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 96 $ à 101 $

* Uscb Financial Holdings Inc USCB.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Stephens relève son objectif de cours de 16,5 $ à 17,5 $

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Stephens passe de « surpondérer » à « neutre »

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 56 $ à 49,75 $

* Verizon VZ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Verizon VZ.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 56 $ à 55 $

* Verizon Communications Inc. VZ.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 30,00 $ à 25,00 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : D.A. Davidson abaisse son cours-cible de 31 $ à 27 $

* Xencor, Inc. XNCR.O : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Xencor, Inc. XNCR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 33 $ à 40 $

* Xencor, Inc. XNCR.O : RBC relève son objectif de cours de 20 $ à 43 $

* Xencor, Inc. XNCR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 29 $ à 40 $

* Xencor, Inc. XNCR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 44 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

1ST SOURCE CORP
87,9800 USD NASDAQ +0,14%
ABBOTT LABORATOR
104,165 USD NYSE -0,69%
ACNB
65,1300 USD NASDAQ +0,22%
AGILYSYS
119,2850 USD NASDAQ -3,37%
AIRBNB
168,4500 USD NASDAQ -1,52%
AL INM PROP REIT
16,410 USD NYSE +0,83%
ALMONTY INDS
9,5850 USD NASDAQ +4,18%
AMERICAN EXPRESS
313,465 USD NYSE -0,49%
AMKOR TECHNOLOGY
38,9300 USD NASDAQ +5,76%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
114,445 USD NYSE +0,05%
ARES MGT RG-A
122,240 USD NYSE +0,28%
ARRIVENT BIO
15,2800 USD NASDAQ -0,52%
ASSD BANC-CORP
30,230 USD NYSE 0,00%
AT&T
20,955 USD NYSE +0,53%
BADGER METER
149,415 USD NYSE -4,25%
BANK OF HAWAII
70,515 USD NYSE -0,11%
BELLRNG BRNDS
9,250 USD NYSE -3,19%
BLUE OWL CAP RG-A
9,305 USD NYSE -0,27%
BOOZ ALLEN HAM RG-A
83,250 USD NYSE -0,17%
BRIXMOR PRP REIT
28,610 USD NYSE +1,71%
BROADCOM
341,6935 USD NASDAQ +3,80%
BSNSS FRST BANC
31,9000 USD NASDAQ +0,25%
BURLINGTON STORE
236,385 USD NYSE -1,98%
CACI INTL RG-A
661,020 USD NYSE -0,68%
CADENCE DESIGN
344,6375 USD NASDAQ +6,97%
CAREDX
72,2700 USD NASDAQ +4,59%
CARIS
33,7800 USD NASDAQ +4,08%
CENTURI HLDG
20,400 USD NYSE +1,24%
CHEMUNG FINANCIA
85,2500 USD NASDAQ -0,22%
CHURCHILL DOWNS
82,7000 USD NASDAQ -1,59%
CITY HOLDING CO
141,2700 USD NASDAQ -1,08%
CNB FINL
35,6400 USD NASDAQ +0,25%
CNSTLLTN ENER CO
257,4701 USD NASDAQ +1,98%
COGNIZANT TECH SO-A
66,5250 USD NASDAQ -4,06%
COLUMBIA BANKING SYS.
31,1250 USD NASDAQ +0,21%
CONOCOPHILLIPS
148,010 USD NYSE -2,23%
COREWEAVE
59,7100 USD NASDAQ +8,19%
DARIOHEALTH
3,3300 USD NASDAQ -2,20%
DELEK US HLDGS
71,620 USD NYSE -8,72%
DYCOM INDUSTRIES
229,725 USD NYSE +0,45%
DYNATRACE
63,950 USD NYSE -0,33%
DYNE THERAPEUTCS
16,6200 USD NASDAQ +5,73%
ELEVANCE HEALTH
420,295 USD NYSE -2,59%
ENERGOUS
9,0400 USD NASDAQ +7,11%
EPAM SYSTEMS
132,645 USD NYSE -3,62%
EQT
55,110 USD NYSE +0,47%
EVERGY
84,7800 USD NASDAQ +0,20%
FAIR ISAAC
691,920 USD NYSE -2,15%
FERGUSON ENTER
228,615 USD NYSE -0,36%
FIRST BANCORP
27,050 USD NYSE -1,22%
FISERV INC
47,4900 USD NASDAQ -1,74%
FLAGSTAR FINANC
10,120 USD NYSE -0,98%
FOX RG-A
64,2300 USD NASDAQ -1,68%
FULTON FINANCIAL
23,6200 USD NASDAQ -0,34%
GLACIER BANCORP
49,090 USD NYSE +0,25%
GREENBRIER COS
37,010 USD NYSE -3,17%
GUARDANT HEALTH
178,1800 USD NASDAQ +2,85%
Gaz naturel
2,60 USD NYMEX 0,00%
HBT FINANCIAL
36,9200 USD NASDAQ -0,78%
HEARTLAND EXPRES
10,2000 USD NASDAQ +1,80%
HEXCEL
77,960 USD NYSE -2,20%
HF SINCLAIR
116,230 USD NYSE -7,25%
INVESTAR HLDG
27,7600 USD NASDAQ -0,22%
JETBLUE AIRWAYS
2,7850 USD NASDAQ +17,51%
KINDER MORGAN RG-P
33,880 USD NYSE -0,18%
KKR & CO
91,950 USD NYSE +0,33%
LAKELAND FINANCI
60,3900 USD NASDAQ -1,27%
LATTICE SEMICOND
103,3100 USD NASDAQ +5,02%
LIFE TIME GROUP
44,350 USD NYSE +1,09%
LIFESTANCE HLTH
13,0550 USD NASDAQ -0,04%
LIFTOFF MOBILE
17,3750 USD NASDAQ +3,73%
LKQ
16,9750 USD NASDAQ -1,59%
MACOM TECHNOLOGY
256,0300 USD NASDAQ +5,11%
MAMA'S CREATIONS
12,6450 USD NASDAQ +3,14%
MATCH GROUP
44,0200 USD NASDAQ -2,63%
META PLATFORMS
623,1667 USD NASDAQ -1,17%
MICROSOFT
531,2000 USD NASDAQ -0,26%
MID PENN BANCORP
34,3540 USD NASDAQ -0,15%
MIDLAND STS BANC
34,0900 USD NASDAQ +0,38%
MODERNA
199,2500 USD NASDAQ +0,20%
MOELIS & CO RG-A
55,595 USD NYSE +0,66%
MOLINA HEALTHCAR
198,590 USD NYSE -3,03%
NATERA
413,8350 USD NASDAQ +2,21%
NB BANCORP
22,6300 USD NASDAQ -1,65%
NEWMONT
112,120 USD NYSE +1,58%
NRG ENERGY
94,860 USD NYSE +1,31%
NW NAT HLDG
49,840 USD NYSE -0,20%
OCCIDENTAL PETROLEUM
62,871 USD NYSE -1,87%
OLLIE'S BARGAIN
85,9950 USD NASDAQ +2,08%
ORIC PHARMA
8,8550 USD NASDAQ -1,12%
PALANTIR TECHNOLOGIES
199,5300 USD NASDAQ +0,35%
PAYCOM SOFTWARE
260,910 USD NYSE -2,70%
PAYLOCITY HOLDIN
170,7951 USD NASDAQ -3,21%
PBF ENER RG-A
74,650 USD NYSE -7,31%
PERFORMANCE FOOD
95,640 USD NYSE -0,01%
PPL
34,950 USD NYSE +0,09%
PRIMIS FINANCIAL
14,8500 USD NASDAQ +0,81%
PRINCIPAL FINANC
112,3750 USD NASDAQ +2,04%
Pétrole Brent
113,97 USD Ice Europ -1,01%
Pétrole WTI
100,08 USD Ice Europ -0,84%
QUALYS
230,7950 USD NASDAQ +2,51%
QUANTA SERVICES
579,980 USD NYSE +2,81%
RAMBUS
88,2850 USD NASDAQ -2,25%
RANGE RESOURCES
54,150 USD NYSE +1,10%
RAPID7
17,7050 USD NASDAQ -1,25%
RITHM CAPI REIT
9,375 USD NYSE +1,74%
RIVER CITY BK
57,4950 USD NASDAQ +1,40%
ROSS STORES
229,8100 USD NASDAQ -1,84%
SIERRA BANCP
43,2100 USD NASDAQ +2,15%
SIMPSON MANUFACT
191,340 USD NYSE +5,25%
SNR
193,980 USD NYSE -2,37%
SPACEX
149,4178 USD NASDAQ +1,71%
SPHERE ENTMT RG-A
113,355 USD NYSE +2,54%
SURGERY PARTNERS
23,2050 USD NASDAQ -0,19%
SYSCO
82,130 USD NYSE 0,00%
TAKE-TWO INTERACTIVE
200,8300 USD NASDAQ -1,24%
TALEN ENERGY
343,8800 USD NASDAQ +1,81%
TENABLE HLDGS
48,9200 USD NASDAQ +1,47%
TESLA
406,4050 USD NASDAQ +3,78%
THE CARLYLE GRP
38,6400 USD NASDAQ -0,28%
TJX COMPANIES
140,470 USD NYSE -2,25%
TPG RG-A
45,1100 USD NASDAQ +0,65%
UGI
39,190 USD NYSE +0,18%
UNITEDHEALTH GRO
408,980 USD NYSE -0,42%
US FOODS HOLDING
101,585 USD NYSE +0,16%
US PHYSICAL THER
87,090 USD NYSE -1,82%
USCB FIN HLDGS RG-A
20,0100 USD NASDAQ +1,37%
VALLEY NATL BANC
14,1350 USD NASDAQ +0,60%
VARONIS SYSTEMS
49,1650 USD NASDAQ +0,03%
VERIZON COMM
43,816 USD NYSE +1,64%
WEYERHAEUSE REIT
19,265 USD NYSE -1,58%
XENCOR
29,8150 USD NASDAQ +2,18%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/10/2026 à 13:50:37.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
GENFIT
10,58 +20,78%
CAC 40
7 887,14 +0,51%
Pétrole Brent
113,99 -0,99%
NANOBIOTIX
30,3 +7,37%
2CRSI
28,16 +4,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank