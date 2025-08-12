Les certificats de dépôt australiens de Life360 atteignent un niveau record grâce à de meilleurs résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les certificats de dépôt de Life360 LIF.O cotés à la bourse australienne 360.AX augmentent de 14,6 % à 43,34 dollars australiens, atteignant ainsi un niveau record ** Le fournisseur de services logiciels déclare que le revenu trimestriel a augmenté de 36 % à 115,38 millions de dollars par rapport à l'année précédente, dépassant les estimations des analystes

** La société a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 8 cents par action, supérieur à celui de l'année dernière

** Les certificats de dépôt de la société enregistrent leur plus forte hausse intrajournalière depuis la mi-juillet

** Les certificats de dépôt australiens de la société ont augmenté de 81,8 % cette année, y compris le mouvement de la journée