 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 842,48
+2,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les certificats de dépôt australiens de Life360 atteignent un niveau record grâce à de meilleurs résultats trimestriels
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 03:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les certificats de dépôt de Life360 LIF.O cotés à la bourse australienne 360.AX augmentent de 14,6 % à 43,34 dollars australiens, atteignant ainsi un niveau record ** Le fournisseur de services logiciels déclare que le revenu trimestriel a augmenté de 36 % à 115,38 millions de dollars par rapport à l'année précédente, dépassant les estimations des analystes

** La société a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 8 cents par action, supérieur à celui de l'année dernière

** Les certificats de dépôt de la société enregistrent leur plus forte hausse intrajournalière depuis la mi-juillet

** Les certificats de dépôt australiens de la société ont augmenté de 81,8 % cette année, y compris le mouvement de la journée

Valeurs associées

LIFE360
73,7400 USD NASDAQ -0,15%
LIFE360 CDI
22,7200 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank