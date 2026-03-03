Les centres de données d'Amazon aux Émirats arabes unis et à Bahreïn endommagés par des frappes de drones

* AWS s'attend à ce que le rétablissement soit prolongé en raison des dommages physiques

* Les installations des Émirats arabes unis et de Bahreïn sont confrontées à des pannes d'électricité et de connectivité

* L'environnement opérationnel au Moyen-Orient est imprévisible, selon AWS

(Réécriture et ajout d'un commentaire d'AWS sur le délai de rétablissement) par Shubham Kalia, Aditya Soni et Mrinmay Dey

Amazon AMZN.O a déclaré lundi que certains de ses centres de données aux Émirats arabes unis et à Bahreïn ont été endommagés par des frappes de drones dans le cadre du conflit au Moyen-Orient, perturbant les services en nuage et rendant le rétablissement "prolongé".

L'Iran a tiré un barrage de drones et de missiles sur les États du Golfe en représailles aux frappes américaines et israéliennes qui ont tué le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, samedi.

C'est la première fois que le centre de données d'une grande entreprise technologique américaine est perturbé par une action militaire. Elle soulève des questions sur le rythme d'expansion des grandes entreprises technologiques dans la région.

"Aux Émirats arabes unis, deux de nos installations ont été directement touchées, tandis qu'à Bahreïn, une attaque de drone à proximité de l'une de nos installations a eu un impact physique sur notre infrastructure", a déclaré l'unité cloud d'Amazon, Amazon Web Services (AWS), dans une mise à jour sur sa page d'état.

"Ces frappes ont causé des dommages structurels, perturbé l'alimentation électrique de notre infrastructure et, dans certains cas, nécessité des activités d'extinction d'incendie qui ont entraîné des dégâts d'eau supplémentaires", a déclaré AWS.

"Nous nous efforçons de rétablir la disponibilité totale du service aussi rapidement que possible, bien que nous nous attendions à ce que le rétablissement soit prolongé compte tenu de la nature des dommages physiques subis", a ajouté la société.

AWS avait précédemment déclaré que des "objets" avaient déclenché un incendie le dimanche qui a contraint les autorités à couper l'alimentation d'un groupe de centres de données d'Amazon aux Émirats arabes unis, le rétablissement devant prendre au moins une journée.

Les institutions financières qui utilisent les services AWS ont été affectées par la panne, a déclaré à Reuters une personne ayant une connaissance directe de la situation, qui a requis l'anonymat en raison du caractère sensible de l'affaire.

"Même si nous nous efforçons de restaurer ces installations, le conflit en cours dans la région signifie que l'environnement opérationnel plus large au Moyen-Orient reste imprévisible", a déclaré AWS.

CENTRE RÉGIONAL DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Les géants américains de la technologie ont positionné les Émirats arabes unis comme une plaque tournante régionale pour l'informatique d'intelligence artificielle nécessaire pour alimenter des services tels que ChatGPT. Microsoft MSFT.O a déclaré en novembre qu'il prévoyait de porter son investissement total aux EAU à 15 milliards de dollars d'ici à la fin de 2029 et qu'il utiliserait des puces Nvidia NVDA.O pour ses centres de données dans ce pays.

"Dans les conflits précédents, les adversaires régionaux tels que l'Iran et ses mandataires ciblaient les pipelines, les raffineries et les champs de pétrole dans les États partenaires du Golfe. À l'ère de l'informatique, ces acteurs pourraient également cibler les centres de données, l'infrastructure énergétique soutenant l'informatique et les points d'étranglement de la fibre optique", a déclaré la semaine dernière le groupe de réflexion Center for Strategic and International Studies, basé à Washington.

Microsoft ainsi que Google et Oracle ORCL.N - qui exploitent également des installations dans les Émirats arabes unis - n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La panne d'AWS a perturbé une douzaine de services cloud de base et la société a conseillé à ses clients de sauvegarder leurs données critiques et de transférer leurs opérations sur des serveurs situés dans des régions AWS non touchées.

Abu Dhabi Commercial Bank ADCB.AD a déclaré que ses plateformes et son application mobile étaient indisponibles en raison d'une perturbation informatique à l'échelle régionale, bien qu'elle n'ait pas directement lié la panne à l'incident AWS.