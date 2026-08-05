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Les centrales nucléaires américaines obtiennent gain de cause dans le procès intenté par leurs salariés contre la modération salariale
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 23:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Mercredi, les grandes entreprises du secteur nucléaire ont convaincu un juge américain du Maryland de rejeter un projet de recours collectif qui les accusait d’avoir conspiré pendant des années pour limiter les salaires de leurs employés.

Voici les détails:

* Le juge fédéral de district Adam Abelson, du Maryland, a estimé que les allégations contenues dans la plainte étaient insuffisantes et avaient été déposées au-delà du délai de quatre ans prévu par la législation antitrust américaine pour intenter une action.

* Deux employés du secteur de la production d’électricité ont intenté l’action en justice l’année dernière, alléguant que 26 exploitants de centrales nucléaires et deux cabinets de conseil s’étaient illégalement échangé des informations salariales dans le cadre d’une entente visant à maintenir les rémunérations à un niveau artificiellement bas. Le juge Abelson a estimé que les allégations des plaignants ne démontraient que « l’échange et l’utilisation individuelle d’informations, plutôt qu’un comportement indiquant un accord visant à fixer ou à réduire les rémunérations ».

* Le recours visait à représenter des milliers de salariés de centrales nucléaires depuis 2003. Parmi les défendeurs figurent certains des plus grands exploitants de centrales aux États-Unis, notamment Constellation Energy (CEG.O) et Duke Energy (DUK.N) .

* Les exploitants d'électricité ont nié toute faute, affirmant que ces allégations sont « d'autant plus invraisemblables qu'elles concernent prétendument l'un des secteurs les plus réglementés au monde ».

* M. Abelson a rejeté la plupart des allégations sans préjudice, ce qui donne aux plaignants la possibilité de déposer une plainte modifiée. Les avocats principaux n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

* NextEra Energy, propriétaire de Florida Power and Light, a accepté en mai de verser 9,5 millions de dollars pour régler les réclamations des plaignants. NextEra a nié toute faute en acceptant ce règlement.

Pour en savoir plus:

NextEra Energy règle un litige salarial concernant une centrale nucléaire pour 9,5 millions de dollars

Des exploitants de centrales nucléaires américaines poursuivis dans le cadre d’un recours collectif concernant la rémunération des travailleurs

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265,1200 USD NASDAQ -0,80%
DUKE ENERGY
123,350 USD NYSE -0,77%
NEXTERA ENERGY
85,900 USD NYSE -1,51%
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