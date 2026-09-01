Les CD font leur grand retour, stimulant ainsi les recettes de la musique enregistrée aux États-Unis

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La reprise de la demande de CD a contribué à une hausse de près de 7% du chiffre d'affaires de la musique enregistrée aux États-Unis au premier semestre 2026, a annoncé mardi la Recording Industry Association of America (RIAA).

Cette hausse souligne l’intérêt croissant des consommateurs pour les formats musicaux rétro, dans la lignée du regain d’intérêt pour le vinyle qui a incité davantage d’artistes à sortir leurs albums sur ce support.

Voici quelques détails:

* Selon les données de la RIAA, le chiffre d'affaires de la musique enregistrée aux États-Unis a augmenté de 6,9% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 6,0 milliards de dollars au premier semestre 2026.

* Les recettes issues des supports physiques ont bondi de 25,9% pour atteindre 731,5 millions de dollars, portées par une hausse de 58,6% des recettes liées aux CD et de 17,7% de celles liées aux vinyles.

* Les recettes issues du streaming ont augmenté de 4,7% pour atteindre 4,9 milliards de dollars, restant ainsi la principale source de revenus de la musique enregistrée.

* Ces résultats témoignent d’un “marché sain et diversifié” qui favorise la poursuite des investissements en faveur des artistes et l’émergence de nouvelles façons pour le public de découvrir la musique, a déclaré Matt Bass, vice-président chargé de la recherche à la RIAA.

* Les recettes issues des abonnements payants ont progressé de 6,4% pour atteindre 3,4 milliards de dollars au premier semestre 2026.