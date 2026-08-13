Les cas de cyclosporose dans le Michigan ont augmenté de 11 % en une semaine, alors même que le nombre de nouveaux cas ralentit

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* Les autorités du Michigan indiquent que le nombre de nouveaux cas de cyclosporose et de consultations d'urgence liées à cette maladie est en baisse

* Les prix à la production de la laitue aux États-Unis ont chuté de 73 % en juillet

* Selon un expert, les cas récents reflètent probablement un retard dans les tests

(Ajout du nombre de nouveaux cas dans l'État au paragraphe 2, et de la réponse de Taylor Farms au dernier paragraphe) par Siddhi Mahatole et Julie Steenhuysen

Le Michigan, l'État le plus durement touché par une épidémie de cyclosporose touchant plusieurs États, a signalé jeudi 13.909 cas liés à cette maladie parasitaire, soit une hausse d'environ 11 % par rapport à la semaine dernière. Les autorités de l'État ont toutefois précisé que cette augmentation reflétait en grande partie un retard dans le traitement des tests et que le pire était peut-être passé.

Jeudi, le CDC a ajouté deux nouveaux États, le Maine et le Massachusetts, à l’épidémie touchant plusieurs États et liée à la laitue iceberg.

Cette épidémie de maladie parasitaire, qui touche 17 États et est liée à la laitue iceberg, provoque une diarrhée explosive. Elle a ébranlé les consommateurs américains dans tout le pays, poussant nombre d’entre eux à renoncer à consommer des fruits et légumes frais ou à se rendre au restaurant.

Les ventes de laitue ont chuté le mois dernier, même si les clients reviennent dans les restaurants, ce qui constitue l’un des rares signes d’amélioration.

« Les données suggèrent que le nombre de nouveaux cas de cyclosporose signalés est en baisse », a déclaré à Reuters Laina Stebbins, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan, ajoutant que certains des cas récemment signalés s’expliquaient par des retards dans les laboratoires.

Corewell Health, un réseau à but non lucratif regroupant 21 hôpitaux à travers le Michigan, a publié le 22 juillet des recommandations indiquant qu’en raison de l’épidémie actuelle, il faudrait compter entre huit et 21 jours pour obtenir les résultats des tests, contre un délai habituel de deux à quatre jours.

Le Michigan estime désormais que la plupart des produits agricoles contaminés ne sont plus disponibles à la consommation, a précisé Mme Stebbins.

Le Dr Michael Osterholm, expert en maladies infectieuses à l’université du Minnesota, a souligné qu’il était important de déterminer à quel moment les premiers symptômes sont apparus chez les nouveaux cas.

La maladie est particulièrement difficile à retracer car elle présente une période d’incubation de deux semaines et, contrairement à de nombreux autres agents pathogènes d’origine alimentaire, elle ne peut pas être identifiée à l’aide des méthodes de dépistage génétique les plus avancées.

Le Michigan avait précédemment signalé deux décès liés à cette épidémie, tous deux survenus chez des personnes présentant des problèmes de santé sous-jacents importants.

Au sein du Michigan, le comté de Wayne a enregistré le plus grand nombre de cas (1.794), suivi du comté d’Oakland (1.344). Les personnes âgées de 30 à 39 ans représentaient le plus grand nombre de cas par tranche d’âge, avec 2.615 infections. Le département de la santé de l’État a indiqué que 314 des personnes infectées avaient été hospitalisées.

RÉPERCUSSIONS NATIONALES Le commissaire par intérim de la FDA américaine, Kyle Diamantas, a tenté cette semaine de rassurer les consommateurs en leur affirmant qu’ils pouvaient à nouveau consommer des fruits et légumes frais en toute sécurité, précisant que l’agence était convaincue que toute la laitue iceberg liée à l’épidémie touchant plusieurs États avait été retirée du marché .

Les prix à la production de la laitue aux États-Unis ont chuté de 73 % en juillet par rapport au mois précédent, soit la baisse la plus forte enregistrée depuis plus de deux décennies, selon les données publiées jeudi par le ministère du Travail.

Cet effondrement de juillet a inversé la forte hausse des prix enregistrée en mai et juin et a coïncidé avec une chute brutale de la demande des consommateurs pour la laitue et les plats à base de légumes verts à feuilles, selon ces données. Les prix à la production de la laitue ont également baissé de 50,1 % par rapport à l'année précédente.

« Le nombre de cas est peut-être en baisse, mais pas nécessairement très rapidement, car une fois qu’une épidémie est annoncée, des cas plus anciens commencent souvent à être signalés », a déclaré Martin Wiedmann, titulaire de la chaire Gellert Family en sécurité alimentaire à l’université de Cornell.

Les répercussions se sont également fait sentir dans la restauration: Yum Brands YUM.N , propriétaire de Taco Bell, et Chipotle Mexican Grill CMG.N ont fait état de difficultés, les clients se montrant de plus en plus réticents à commander des plats à base de légumes verts à feuilles.

La fréquentation hebdomadaire des restaurants Taco Bell aux États-Unis a baissé de 8 % au cours de la semaine du 3 août, après avoir chuté de près de 20 % au milieu du mois dernier, par rapport à la moyenne hebdomadaire du premier semestre, selon le cabinet d’études Placer.ai.

À l’échelle nationale, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont signalé, au 11 août, un total de 13.895 cas de cyclosporose confirmés en laboratoire dans 47 États américains, pouvant provenir de plusieurs sources alimentaires.

Les États peuvent faire état d’un nombre de cas plus élevé que celui des CDC, car ils peuvent inclure des cas qui ne répondent pas aux critères officiels de déclaration des CDC.

BATAILLE POLITIQUE L'épidémie touchant 15 États a été associée à de la laitue fournie par Taylor Farms, et la sénatrice Elizabeth Warren a exhorté jeudi le secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr, à fournir une copie de toutes les communications entre son agence et Taylor Farms, ainsi que des précisions sur le plan de l'administration pour faire face à l'épidémie.

« Les contributions politiques et le lobbying direct auprès de la Maison Blanche de la part de Taylor Farms, l’entreprise impliquée dans l’épidémie, soulèvent des questions urgentes quant au rôle que ce trafic d’influence a pu jouer dans l’assouplissement de la surveillance fédérale en matière de sécurité alimentaire et dans l’entrave à la réponse du gouvernement fédéral face à l’épidémie », a écrit la sénatrice Warren dans sa lettre adressée à M. Kennedy.

Un porte-parole de Taylor a déclaré: « Nous rejetons catégoriquement les allégations selon lesquelles nous aurions tenté d’obtenir ou obtenu un traitement réglementaire favorable en raison de contributions politiques ou d’autres formes d’influence indue. De telles allégations sont fausses. »