Les cabinets d'avocats visés par Trump font appel à Paul Clement pour contester les décrets présidentiels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Quatre cabinets d'avocats visés par le président américain Donald Trump font appel à un éminent avocat de la Cour suprême des États-Unis pour demander à une cour d'appel fédérale de ne pas réactiver les décrets présidentiels les sanctionnant pour leurs activités juridiques passées, leurs politiques en matière de diversité et leurs liens politiques.

Paul Clement, ancien solliciteur général des États-Unis nommé par les républicains sous l'administration George W. Bush, a déclaré jeudi dans un document déposé auprès du tribunal qu'il plaiderait en faveur des cabinets d'avocats Perkins Coie, WilmerHale, Jenner & Block et Susman Godfrey le 14 mai devant la Cour d'appel du circuit du district de Columbia. L'administration Trump a fait appel après que quatre juges ont rejeté l'année dernière ces décrets, les jugeant contraires à la liberté d'expression et à d'autres dispositions de la Constitution américaine. Le panel de trois juges de la Cour d'appel du circuit du district de Columbia comprend deux juges nommés par des démocrates et un juge nommé par un républicain.

Clement affrontera Abhishek Kambli, avocat du ministère de la Justice et principal représentant du gouvernement chargé de défendre les décrets de l'administration Trump.

Clement et Kambli n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Clement, qui a plaidé plus de 100 affaires devant la Cour suprême des États-Unis, est largement considéré comme l'un des meilleurs avocats d'appel du pays. Parmi ses autres clients figurent Tesla, la société de véhicules électriques d’Elon Musk, et l’Association of American Universities, qui a poursuivi l’administration Trump en justice pour des coupes dans le budget fédéral de la recherche. Clement a également récemment plaidé en faveur de la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook dans une affaire majeure devant la Cour suprême concernant la tentative de Trump de la destituer.

Kambli a rejoint le ministère de la Justice de Trump l'année dernière après avoir quitté le bureau du procureur général du Kansas, où il dirigeait la division chargée des litiges spéciaux et des questions constitutionnelles.

Les ordonnances de Trump visaient à interdire aux avocats des quatre cabinets l’accès aux bâtiments fédéraux et à résilier les contrats gouvernementaux américains détenus par leurs clients. Les quatre cabinets d’avocats ont nié toute malversation.

Neuf autres cabinets, dont Paul Weiss et Skadden Arps, ont conclu un accord avec l'administration Trump pour éviter que des ordonnances similaires ne soient prononcées à leur encontre.

La décision finale de la Cour d'appel du circuit de Washington dans les affaires concernant ces cabinets d'avocats pourra faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême.

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