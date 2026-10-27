Les Bourses privilégient la prudence face aux élections en Israël

Les Bourses européennes s'inscrivent globalement en léger repli ce matin, alors que la tenue des élections en Israël, potentiellement importantes pour l'évolution de la situation au Moyen-Orient et donc pour les cours du pétrole, incite les investisseurs à la prudence.

Après plus d'une heure d'échanges, le CAC 40 recule de près de 0,1%, à 7 838 points à Paris, une tendance proche de celle de l'Euro Stoxx 50 (-0,2%), alors que le DAX 40 se montre à peu près stable à Francfort, mais que le FTSE 100 lâche 0,9% à Londres.

"Les marchés ont entamé la semaine dans un climat globalement optimiste, avec des progressions du S&P 500 ( 0,70%), du Nasdaq Composite ( 0,82%) et du STOXX 600 ( 0,77%) lors de la séance d'hier, tandis que les obligations à long terme ont majoritairement progressé", note Deutsche Bank ce matin.

La banque allemande souligne notamment que l'écart de rendement entre les obligations souveraines françaises (OAT) et allemandes (Bund) s'est resserré de 13,8 points de base, à 153 points de base, enregistrant ainsi sa plus forte contraction quotidienne depuis mars 2020.

Le rendement français à 10 ans, surveillé de près en raison de la situation délicate des finances publiques françaises, tend néanmoins à se tendre à nouveau ce matin, celui-ci remontant de cinq points de base, à 4,96%.

Les regards tournés vers les élections israéliennes

Autres indicateurs scrutés avec attention depuis plusieurs mois, les cours du pétrole s'inscrivent en hausse de 0,8%, à 102,3 USD le baril pour le WTI, et de 1,1%, à 116,4 USD le baril pour le Brent, alors que l'incertitude prévaut sur l'issue des élections législatives qui se tiennent aujourd'hui en Israël.

"La principale question à l'échelle internationale concerne les conséquences du scrutin sur les relations avec l'Iran", met en avant Deutsche Bank, rappelant que, s'il existe un large consensus en Israël pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, des divergences importantes subsistent concernant l'objectif final d'une éventuelle confrontation.

"Gadi Eisenkot a déclaré qu'Israël devait être prêt à intervenir militairement, si nécessaire, pour empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire, sans pour autant chercher à provoquer un changement de régime. Benjamin Netanyahu, à l'inverse, a maintenu qu'un changement de régime était, à terme, indispensable pour éliminer la menace iranienne", souligne-t-elle.

Des données attendues cet après-midi aux Etats-Unis

En attendant, les investisseurs doivent prendre connaissance de plusieurs indicateurs sur l'économie américaine cet après-midi, à savoir les commandes de biens durables et les ventes de logements neufs pour septembre, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.

De ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que la confiance des consommateurs français s'est sensiblement dégradée ce mois-ci : attendu stable à 85 points, l'indice qui la mesure est descendu à 80 points selon l'Insee, à son plus bas niveau depuis juin 2013.

Des publications diversement accueillies en Europe

Dans l'actualité des valeurs, Orange (-0,5%) sous-performe légèrement le CAC 40 à Paris, après la publication par l'opérateur télécoms de ses résultats du 3e trimestre, pourtant accompagnés d'une révision à la hausse de l'une de ses prévisions annuelles.

Exosens (-6,2%) fait figure de lanterne rouge du SBF 120, le spécialiste des systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques ayant fait part d'une contraction de sa marge brute à l'occasion de son point d'activité à fin septembre.

Sur les autres places européennes, les investisseurs sanctionnent lourdement les résultats dévoilés par HSBC (-7% à Londres), la banque ayant manqué les attentes concernant ses revenus nets d'intérêts et ses revenus en gestion de patrimoine, selon Jefferies.

Les chiffres du groupe de cosmétiques Beiersdorf (-4% à Francfort) ne sont pas non plus du goût des marchés, mais ceux du laboratoire Novartis ( 1,8% à Zurich), accompagnés d'un relèvement de son objectif de profit annuel, reçoivent un accueil plus chaleureux.