 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 376,53
-1,77%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les Bourses mondiales calent face aux incertitudes économiques aux Etats-Unis
information fournie par AFP 14/11/2025 à 23:00

Les marchés boursiers mondiaux ont terminé dans le rouge vendredi, lestés par la persistance des inquiétudes sur l'état de santé de l'économie américaine, en l'absence de statistiques officielles du fait des semaines de paralysie budgétaire.

A New York, le Dow Jones a reculé de 0,65%, l'indice Nasdaq a pris 0,13% et l'indice élargi S&P 500 est resté proche de l'équilibre (-0,05%). Sur la semaine, le bilan est mitigé pour les indices phares de Wall Street, avec une petite progression du Dow Jones mais un recul du Nasdaq.

"Après une forte hausse entre avril et octobre, le marché a le droit de faire une pause, de se consolider et de digérer un peu", a commenté auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Selon lui, il faut s'attendre à ce que les principaux indices de la place américaine évoluent en dents de scie dans les prochains jours, à l'image de ce qui a été observé cette semaine.

Vendredi, l'indice CAC 40 à Paris a cédé 0,76%, Francfort a cédé 0,69% et Londres a perdu 1,11%.

Sur la semaine cependant, les trois indices européens concluent largement en territoire positif: la Bourse de Paris engrange un gain hebdomadaire de 2,77%, Francfort de 1,30% tandis que Londres a grappillé 0,16%.

"On n'a pas eu de données économiques pendant plusieurs semaines, donc on a du mal à juger de l'état de l'économie américaine, c'est le gros sujet", a affirmé Nicolas Lasry à l'AFP, gérant actions pour Mandarine Gestion.

Certes, la paralysie budgétaire - la plus longue de l'histoire des États-Unis - est désormais terminée.

Mais il faudra encore un peu de temps avant que les investisseurs ne reçoivent suffisamment de statistiques officielles leur permettant d'avoir une idée précise de l'état dans lequel se trouve la première économie mondiale.

Le "shutdown" a retardé la publication de données économiques cruciales, notamment du côté de l'inflation et de l'emploi, deux critères clés pour la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Nicolas Lasry a souligné que "les attentes de baisses des taux de la Fed pour décembre sont en train de tomber", plombées également par des discours de membres de la Banque centrale "moins accommodants".

La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a par exemple affirmé qu'elle voudrait d'abord s'assurer que l'inflation décélère "durablement", avant de baisser les taux.

Les acteurs du marché sont désormais très partagés quant à une nouvelle réduction des taux en décembre, selon l'outil de veille CME FedWatch.

En parallèle, les valorisations des géants de la tech "restent préoccupantes", a relevé Adam Sarhan.

"Il y a beaucoup de projets de développement de centres de données qui sont financés par de la dette dans un environnement où les conditions de financement pourraient être moins accommodantes", selon Nicolas Lasry.

Incertitudes autour du budget britannique

Le Premier ministre Keir Starmer et la ministre des Finances Rachel Reeves ont abandonné leur proposition initiale de rehausser l'impôt sur le revenu, d'après le Financial Times.

Le taux d'emprunt des bons du Trésor britannique ("gilts") à échéance 10 ans s'est envolé à 4,58%, au plus haut depuis mi-octobre.

"Si ce changement (de la part du gouvernement, ndlr) est le bienvenu d'un point de vue fiscal, il est préoccupant du point de vue des marchés (qui) recherchent la stabilité", a assuré Elias Haddad, de Brown Brothers Harriman.

La livre lâchait ainsi 0,14% à la devise américaine, à 1,3174 dollar.

Le pétrole remonte

Les cours du pétrole montent à la suite d'une attaque ukrainienne sur un port russe et sa raffinerie, susceptible de perturber l'approvisionnement en or noir.

Le baril de Brent de la mer du Nord a progressé de 2,19% à 64,39 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate a gagné 2,39% à 60,09 dollars.

Valeurs associées

BTC/USD
94 651,4914 USD CryptoCompare -5,09%
DEUTSCHE BANK
31,870 EUR XETRA -3,26%
RICHEMONT (CIE FIN.)
170,950 CHF Swiss EBS Stocks +5,85%
S&P GLOBAL
494,000 USD NYSE -1,80%
SIEMENS ENERGY
110,500 EUR XETRA +9,35%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • google (Crédit: Pawel Czerwinski / Unsplash)
    Les plaidoiries finales du procès concurrence de Google ad tech repoussées
    information fournie par Reuters 14.11.2025 23:52 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) L'ultime plaidoyer de Google (Alphabet's GOOGL.O ) pour éviter un démantèlement de son ... Lire la suite

  • La Croatie s'est qualifiée pour le Mondial-2026 en battant les Iles Féroé (3-1) à Rijeka le 14 novembre 2025 ( AFP / STRINGER )
    Mondial-2026: la Croatie qualifiée en battant les Iles Féroé
    information fournie par AFP 14.11.2025 23:39 

    La Croatie s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026 après sa victoire sur les Iles Féroé (3-1), vendredi à Rijeka, devenant la troisième équipe européenne à s'assurer d'un billet pour le Mondial nord-américain. Les Croates, premiers du groupe L avec six points ... Lire la suite

  • L'aéroport international de Boston Logan, dans le Massachusetts, le 10 novembre 2025 ( AFP / Joseph Prezioso )
    Le ciel américain retrouve un niveau de vols quasi normal
    information fournie par AFP 14.11.2025 23:39 

    Le ministre américain des Transports s'est réjoui vendredi que l'espace aérien des Etats-Unis ait connu la veille l'un de ses "meilleurs jours depuis un moment" grâce à la fin de la paralysie budgétaire, avec très peu de contrôleurs absents. "Hier a été l'une des ... Lire la suite

  • La semaine dernière, le gouvernement avait annoncé avoir constaté la vente de produits illicites sur d'autres plateformes que Shein et promis de "nouvelles procédures à leur encontre" ( AFP / Julie SEBADELHA )
    Après Shein, le gouvernement signale six nouvelles plateformes à la justice
    information fournie par AFP 14.11.2025 23:17 

    Dans le sillage de Shein, le gouvernement a signalé six nouvelles plateformes internet à la justice, dont cinq (AliExpress, Joom, eBay, Temu, Wish) pour la vente de produits illégaux, a annoncé vendredi le ministre du Commerce Serge Papin au Parisien. La Répression ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank