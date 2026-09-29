Les Bourses européennes terminent sans enthousiasme

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les marchés boursiers européens ont fini prudemment mardi, scrutant l'évolution des prix du brut et des taux d'intérêt de la dette des Etats.

Après avoir évolué dans le vert une partie de la séance, à la faveur d'une baisse des cours du pétrole, les Bourses ont progressivement perdu leur enthousiasme. Paris a cédé 0,53% et Londres 0,45%. Francfort a grappillé 0,10% et Milan 0,09%.

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