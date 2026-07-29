Les Bourses européennes terminent sans direction commune

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé sans direction commune, tiraillées entre le regain des tensions au Moyen-Orient qui entraînent une flambée des prix du pétrole, le repli des valeurs technologiques et l'attente de la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed).

La Bourse de Paris a cédé 0,60% et Milan 0,49%, Francfort a terminé à l'équilibre (-0,01%), quand Londres (+0,34%) a profité de la hausse des prix de l'énergie.

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