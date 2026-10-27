Les Bourses européennes terminent majoritairement en hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé majoritairement dans le vert mardi, profitant de l'accalmie sur les prix du pétrole et d'un regain d'attractivité du secteur tech.

La Bourse de Paris a gagné 0,51 %, Francfort 0,71 % et Milan a pris 0,90 %, quand Londres a reculé de 0,75 %, emportée par la baisse du titre de la banque HSBC.

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