Les Bourses européennes terminent en repli

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en repli mercredi, dans un contexte de craintes grandissantes autour d'un potentiel blocage prolongé du détroit d'Ormuz, et de résultats d'entreprises.

La Bourse de Paris a terminé sur un recul de 0,39%, Francfort a cédé 0,27%, Londres 1,16% et Milan 0,51%.

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