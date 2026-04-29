Les médaillés des Jeux de Milan Cortina honorés à l'Elysée

Le président Emmanuel Macron (c) et son épouse Brigitte Macron (g) avec les médaillés d'or en patinage artistique Laurence Fournier Baudry (2e g) et Guillaume Cizeron (d), lors d'une cérémonie de remise de médailles en l'honneur des athlètes français ayant participé aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 à l'Élysée, le 29 avril 2026 à Paris ( POOL / Stephanie Lecocq )

Une partie des médaillés olympiques et paralympiques des Jeux d'hiver de Milan Cortina ont été reçus par Emmanuel Macron lors d'une cérémonie mercredi à l'Elysée, où ils ont été décorés quelques semaines après leurs exploits en Italie.

Sous les lustres du palais de l'Elysée, dix-huit sportifs se sont vus remettre les insignes de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite. Une cérémonie pour "témoigner de la fierté et de la reconnaissance de la nation", a souligné le président de la République.

La délégation française aux JO-2026 a remporté 23 médailles, dont huit titres, un record pour des Jeux d'hiver, et a terminé sixième au classement des nations. Côté paralympique, les Bleus ont récolté douze médailles, dont quatre en or.

"Ce palmarès, nous le devons à la détermination sans faille de notre délégation qui n'a reculé devant rien, ni devant cette intensité des épreuves d'hiver, ni devant les années d'entraînement et d'efforts recommencés", a salué Emmanuel Macron devant les récipiendaires, qui étaient accompagnés d'une large délégation de sportifs, membres de l'encadrement des équipes et représentants des fédérations.

- Le biathlon à l'honneur -

"Participer aux Jeux olympiques et paralympiques, que l'on en sorte médaillé ou non, c'est toujours s'engager dans une épreuve totale", a poursuivi le chef de l'Etat, qui a rendu hommage au "panache" des athlètes ou encore salué les "moments de grâce" vécus pendant les Jeux.

Il a ainsi récompensé Guillaume Cizeron, le désormais double champion olympique de danse sur glace, promu au rang d'officier de la Légion d'honneur.

Le président Emmanuel Macron lors d'une cérémonie de remise de médailles en l'honneur des athlètes français ayant participé aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, à l'Élysée, le 29 avril 2026 à Paris ( POOL / Stephanie Lecocq )

Sa partenaire d'origine canadienne Laurence Fournier Beaudry, naturalisée française quelques mois avant les JO, a elle reçu le grade de chevalier.

"C'est beau de recevoir la reconnaissance de la République", a apprécié Cizeron. "En tant qu'athlètes, on a vraiment cette notion de représenter notre pays, on représente un drapeau. Donc c'est beau cette démonstration de reconnaissance de la part de l'État. C'est quelque chose d'assez particulier."

Certains sportifs n'avaient en revanche pas pu faire le déplacement, à l'instar du biathlète Quentin Fillon Maillet, triplement titré sur le site olympique d'Anterselva.

Selon le décret publié au Journal officiel la semaine dernière, "QFM", qui avait déjà le grade de chevalier après ses deux sacres à Pékin en 2022, a franchi un nouvel échelon en étant promu officier de la Légion d'honneur.

Après la très bonne moisson de médailles, ses coéquipiers de l'équipe de biathlon ont logiquement été récompensés avec la nomination au grade de chevalier de Camille Bened, Julia Simon, ou encore Camille Bened.

"C'est un honneur de pouvoir rentrer dans l'Elysée et d'être accueillis de cette manière, surtout pour célébrer de beaux résultats comme ça", a réagi cette dernière.

Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Lou Jeanmonnot et Eric Perrot, absents de la cérémonie, ont également été honorés. En Italie, le biathlon a remporté 13 des 23 médailles des Bleus et six des huit titres.

- Rendez-vous en 2030 -

De son côté, la snowboardeuse et championne paralympique Cécile Hernandez a été promue au rang de commandeur de l'ordre national du Mérite. Selon le Comité paralympique français, elle est seulement la deuxième sportive à recevoir cette distinction après le judoka multi-médaillé Teddy Riner.

Le président Emmanuel Macron (3e d) avec Mathis Desloges (g), triple médaillé d'argent en ski de fond, Aurélie Richard (2e g), triple médaillée d'argent et médaillée de bronze en ski alpin, Guillaume Cizeron (3e g), médaillé d'or en patinage artistique, Cécile Hernandez, médaillée d'or en snowboard cross, et Laurence Fournier Baudry, médaillée d'or en patinage artistique, décorée du titre d'Officier de l'Ordre national du Mérite, lors d'une cérémonie de remise de médailles aux athlètes français ayant participé aux J0 d'hiver de Milan-Cortina 2026, à l'Élysée à Paris, le 29 avril 2026 à Paris ( POOL / Stephanie Lecocq )

Emmanuel Macron s'est ensuite projeté vers la prochaine édition des JO d'hiver, qui auront lieu dans les Alpes françaises dans moins de quatre ans, réaffirmant l'objectif de placer la France "durablement dans le top 5 des nations sportives".

"Nous serons au rendez-vous pour ces Jeux d'hiver", a-t-il poursuivi alors que les organisateurs font face à des difficultés depuis plusieurs mois, notamment autour des épreuves prévues à Nice.

"C'est un défi que nous allons évidemment remporter parce que nous sommes forts de l'expérience des Jeux de 2024 (organisés à Paris, NDLR). C'est un défi organisationnel, nous le savons, avec une logistique des sites à rationaliser. Nous avons encore du travail à faire sur ce volet et nous y veillons avec soin", a-t-il assuré.